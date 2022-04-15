Горить й палає: у Монобанку зробили нову серію патріотичних дизайнів для карток

Співзасновник monobank Олег Гороховський показав нові варіанти скінів для карток. На цей раз варто звернути увагу на тренд "сміливості" та на корабель, що йде на дно.

У monobank поповнення колекції патріотичних дизайнів. Якщо попереднього разу російський корабель йшов за відомим та конкретним напрямком, то на цей раз він палає й тоне, наближуючись до свого фінального пункту прибуття.

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Новий патріотичний дизайн картки monobank – корабель із кремлем, який тоне. Тут прекрасно усе!

"Для налаштування висуваємо карту свайпом вліво та вибираємо "Разом до перемоги", – пояснює Олег Гороховський.

Зацініть такі дизайни:

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