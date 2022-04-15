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Горить й палає: у Монобанку зробили нову серію патріотичних дизайнів для карток
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Співзасновник monobank Олег Гороховський показав нові варіанти скінів для карток. На цей раз варто звернути увагу на тренд "сміливості" та на корабель, що йде на дно.
У monobank поповнення колекції патріотичних дизайнів. Якщо попереднього разу російський корабель йшов за відомим та конкретним напрямком, то на цей раз він палає й тоне, наближуючись до свого фінального пункту прибуття.
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Новий патріотичний дизайн картки monobank – корабель із кремлем, який тоне. Тут прекрасно усе!
"Для налаштування висуваємо карту свайпом вліво та вибираємо "Разом до перемоги", – пояснює Олег Гороховський.
Зацініть такі дизайни:
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