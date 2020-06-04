Google закручує гайки: в Android 11 з'явиться нове обмеження

Операційна система Android відома своїм лояльним ставленням до додатків з різних джерел, крім фірмового магазину Google Play. Але незабаром власників гаджетів може чекати не дуже приємний сюрприз – згідно з інсайдерським витоком, з релізом нової версії "зеленого робота" процес встановлення змінять.

Раніше після завантаження APK-файлу не з Google Play мобільна операційка просто запитувала дозвіл на установку додатків з невідомих джерел, і на цьому "танці з бубном" закінчувалися. Тепер же, за заявою деяких розробників, які вже ознайомилися з попередньою збіркою Android 11, процес помітно ускладнився.

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За наявною інформацією, нова версія ОС примусово закриває додаток, який контактує з APK, відразу ж після видачі тому дозволу на установку. Наприклад, якщо завантажений інсталятор був запущений з браузера, той буде закритий, що може привести до втрати даних. Примітно, що у відповідь на багрепорт, розміщений на платформі Issue Tracker, представники Google назвали таку поведінку системи нормальною.

Компанія повідомила, що це результат роботи функції Scoped Storage, що обмежує додаткам доступ до певних елементів файлової системи. Щоб стороння програма все ж "завелася", процес інсталяції доведеться запустити повторно після підтвердження дозволу на установку.

"Коли додаток запускається без цього дозволу, він не може виконувати запис у певні каталоги (наприклад, Android / obb). Після того як додатку був наданий цей дозвіл, його необхідно оновити", – пояснив представник корпорації.

Згідно з коментарями Google, компанія продовжує тестування нової функції – невідомо, чи буде її алгоритм змінений до релізу Android 11, або вона буде включена в нову версію мобільної ОС у поточному вигляді.

Нагадаємо, що Google переніс презентацію Android 11 на невизначений час. Причиною цього стали масові заворушення у США, викликані смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після затримання поліцейськими у Міннеаполісі.

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