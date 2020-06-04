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Google закручує гайки: в Android 11 з'явиться нове обмеження

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В Android 11 з'явиться нове обмеження - фото 1
В Android 11 з'явиться нове обмеження

Операційна система Android відома своїм лояльним ставленням до додатків з різних джерел, крім фірмового магазину Google Play. Але незабаром власників гаджетів може чекати не дуже приємний сюрприз – згідно з інсайдерським витоком, з релізом нової версії "зеленого робота" процес встановлення змінять.

Раніше після завантаження APK-файлу не з Google Play мобільна операційка просто запитувала дозвіл на установку додатків з невідомих джерел, і на цьому "танці з бубном" закінчувалися. Тепер же, за заявою деяких розробників, які вже ознайомилися з попередньою збіркою Android 11, процес помітно ускладнився.

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За наявною інформацією, нова версія ОС примусово закриває додаток, який контактує з APK, відразу ж після видачі тому дозволу на установку. Наприклад, якщо завантажений інсталятор був запущений з браузера, той буде закритий, що може привести до втрати даних. Примітно, що у відповідь на багрепорт, розміщений на платформі Issue Tracker, представники Google назвали таку поведінку системи нормальною.

Google закручує гайки: в Android 11 з'явиться нове обмеження - фото 408174

Компанія повідомила, що це результат роботи функції Scoped Storage, що обмежує додаткам доступ до певних елементів файлової системи. Щоб стороння програма все ж "завелася", процес інсталяції доведеться запустити повторно після підтвердження дозволу на установку.

Google закручує гайки: в Android 11 з'явиться нове обмеження - фото 408173

"Коли додаток запускається без цього дозволу, він не може виконувати запис у певні каталоги (наприклад, Android / obb). Після того як додатку був наданий цей дозвіл, його необхідно оновити", – пояснив представник корпорації.

Згідно з коментарями Google, компанія продовжує тестування нової функції – невідомо, чи буде її алгоритм змінений до релізу Android 11, або вона буде включена в нову версію мобільної ОС у поточному вигляді.

Нагадаємо, що Google переніс презентацію Android 11 на невизначений час. Причиною цього стали масові заворушення у США, викликані смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після затримання поліцейськими у Міннеаполісі.

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Джерело: Slash Gear
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