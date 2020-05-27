Ці смартфони повністю влаштовують своїх власників

Як показала практика, найкращим смартфоном, яким власники задоволені по-максимуму, є модель Samsung Galaxy Note 9, випущений ще в 2018 році.

Цікаве дослідження провів Американський індекс задоволеності клієнтів (ACSI). Вони просили учасників оцінити свій смартфон на основі декількох факторів, включаючи час автономної роботи, дизайн, функції, якість звуку і відео, програмне забезпечення тощо.

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Список очолив дворічний Samsung Galaxy Note 9. Безумовно, він залишається одним з кращих телефонів, проте з моменту його випуску в 2018 році з'явилося безліч нових пристроїв, включаючи його наступника Note 10, Galaxy S10 і конкурента iPhone 11.

Note 9 очолив список, набравши 85 балів і був визнаний найкращим у своєму класі за технічними характеристиками і якістю фото. Друге місце зайняв Galaxy S9 + і Galaxy S10, які набрали по 84 бали. Найвищим показником від Apple стала модель iPhone XS Max, яка також отримала оцінку 84.

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