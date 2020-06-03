Названо iPhone, яким задоволені МАЙЖЕ всі його власники: це не XR

Ми постійно женемося за цифрами та нарощуванням потужності. Втім, не всі користувачі можуть сповна насолодитися можливостями, які їм дає їхній гаджет. Тому в AnTuTu вирішили сформувати рейтинг задоволеності iPhone. Дізнайтесь, який яблучний смартфон подобається майже усім його власникам!

Крім рейтингу задоволеності Android-гаджетами у бенчмарку AnTuTu є і схожий топ, але вже для власників гаджетів на iOS.

Це цікаво: Ці смартфони повністю влаштовують своїх власників

У травневому списку перше місце посів iPhone SE 2016 року і у нього 97,86% задоволеності власників. Здавалося б, чим може тішити оцей 4-дюймовий обрубок звичного для нас смартфона? А все дуже логічно. По-перше, він надзвичайно компактний. По-друге, на старті продажів він був найпотужнішим смартфоном у крихітному формфакторі. По-третє, ціна пристрою була солодкою, що не могло не сподобатися потенційному покупцеві.

Друге місце дісталося 10,5-дюймовому iPad Pro 2. У нього 97,47%. А от закриває трійку лідерів iPhone 6S Plus з результатом 97,22%.

Решта місць від четвертого по десяте посіли iPad Air 2 (97,09%), iPhone 6s (96,79%), iPhone 7 (95,8%), iPhone 7 Plus (93,75%), iPhone 8 (93, 36%), iPad mini 5 (91,59%) і iPad 6 (90,97%).

Цікаво, що після виходу iPhone SE 2020 він був на восьмому місці, а трохи пізніше і зовсім вибув зі списку.

Читайте також: Список iPhone, які точно отримають оновлення до iOS 14