Google відповіла на звинувачення у стеженні за користувачами

Багато сервісів корпорації Google, що працюють на Android-смартфонах, відстежують та зберігають дії користувачів. У низці випадків це необхідно – наприклад, для визначення місця розташування.

Але як виявилося, іноді ця допомога може бути занадто нав'язливою. Видання Associated Press звинуватило пошукового гіганта в прихованому спостереженні за власниками пристроїв навіть після відключення ними відповідних функцій Android.

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"Історію місцеперебування можна відімкнути в будь-який момент, після чого місця, які ви відвідуєте, не будуть відзначатися або записуватися", – стверджує ліцензійна угода Android.

Але журналісти Associated Press стверджують, що це не так. Вперше співробітники інформаційного агентства звернули увагу на проблему після того, як її виявив аспірант Каліфорнійського університету К. Шинкар. На підставі проведеного дослідження інформаційне агентство опублікувало власне розслідування. З'ясувалося, що Google продовжує відстежувати місце розташування користувачів навіть після того, як операційній системі заборонили це робити.

У Google переконують, що це покращує користувальницький досвід / Itc

Видання заявляє, що навіть попри відключення "історії місцеперебування", програми від Google продовжують збирати інформацію про користувача без його дозволу. Це відбувається в тому числі при відкритті додатків-навігаторів або кожен раз, коли пристрій видає прогноз погоди.

У відповідь на звинувачення корпорація опублікувала відповідну заяву. У ній говориться, що Google прагне поліпшити користувальницький досвід людей різними способами, але завжди прагне дати їм можливість все налаштувати. Для повного відімкнення трекінгу користувачеві доведеться, крім "Історії місцеперебування", відімкнути ще й "Активність в інтернеті" разом з "Активністю додатків". Потім варто звернути увагу на активність служб розташування на рівні конкретних програм – вони теж можуть бути активні. Після цього смартфон перестане збирати та зберігати дані свого власника.

Представники компанії відзначили, що в ОС Android ці опції увімкнені за замовчуванням. Завдяки їм вся інформація з додатків Google і браузера також зберігається в акаунті Google для зручності використання фірмових сервісів. Крім того, повне відімкнення таких служб істотно обмежить функціональність деяких додатків, включаючи голосового помічника Google Асистент.

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