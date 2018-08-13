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Відомо, коли Xiaomi покаже Pocophone F1 на базі Snapdragon 845

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Це буде найдешевший смартфон на базі Snapdragon 845 - фото 1
Це буде найдешевший смартфон на базі Snapdragon 845 / AKKet

Днями компанія Xiaomi почала рекламувати новий смартфон, який повинен стати найдешевшим апаратом з SoC Snapdragon 845.

Одне з останніх рекламних зображень розкриває точну дату анонсу новинки.

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Відповідний захід пройде в Індії 22 серпня. Зрозуміло, що мова йде про смартфон Xiaomi Pocophone F1, про який останнім часом багато писали. Буквально минулого тижня в мережі викладали відеоролик з розпакуванням Pocophone F1, що підтверджує дизайн і наявність великого вирізу у верхній частині екрану.

Взагалі трохи дивує, що презентація Xiaomi Pocophone F1 пройде в Індії, з огляду на ранні відомості щодо європейської орієнтованості апарату. З іншого боку, Індія є для компанії одним із пріоритетних ринків. Крім того, якщо судити по зображенню, смартфон вийде під брендом Poco.

За попередніми даними Pocophone F1 буде доступний в трьох версіях: з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам'яті, з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті, а також 8 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті.

Очікується, що в Європі базова версія буде продаватися за 420 євро. Тобто, найімовірніше, Xiaomi Pocophone F1 претендує на звання найдоступнішого смартфона з Snapdragon 845 саме в Європі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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