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Приховані налаштування Google Chrome, які стануть у пригоді кожному
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Google Chrome – найпопулярніший веб-браузер в світі. Але далеко не всі користувачі знають про його численні можливості і приховані налаштування. Завдяки їм вдасться помітно поліпшити інтерфейс і навіть вирішити проблему з "ненажерливістю" браузера.
Всі описані далі налаштування Google Chrome є експериментальними і доступні тільки в спеціальному меню браузера. Щоб випробувати їх – введіть в адресному рядку chrome://flags/ і натисніть Enter. Ви побачите безліч пунктів, тож найпростіше користуватися вбудованим пошуком. Для цього просто введіть назву потрібної опції в рядку пошуку "Search flags".
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Для активації знайденої функції в меню, що випадає поруч з її описом, виберіть "Enabled". Щоб зміни оновилися, необхідно перезапустити браузер. Для більшої зручності можна спочатку ввімкнути всі вподобані функції і налаштування, а потім активувати їх одним перезапуском. Отож, поїхали!
Продуктивність у Google Chrome
Зниження споживання оперативки
Чим більше вкладок, тим більше оперативної пам'яті "їсть" Chrome. Особливо це критично для власників "слабких" пристроїв і тих, хто постійно працює з багатьма сайтами. Функція Automatic tab discarding призупиняє роботу вкладок через деякий час після того, як ви перестали їх використовувати. Вкладок, на яких відтворюється музика або відео, це не зачепить. При натисканні на відключену вкладку вона перезавантажується.
- Платформи: Windows, macOS
- Назва функції: Automatic tab discarding
Плавне прокручування сторінок
Якщо вам здається, що скрол срінок в Chrome відбувається не зовсім плавно або й з помітними ривками, то виправити це допоможе функція Smooth Scrolling. Її назва говорить сама за себе – прокрутка стає більш плавною.
- Платформи: Windows, Linux, Chrome OS, Android
- Назва функції: Smooth Scrolling
Підвищення швидкості завантаження файлів
Для прискорення завантаження файлів з інтернету варто активувати функцію паралельного завантаження Parallel downloading. Вона відповідає за створення кількох підключень до сервера для одночасного завантаження різних частин файлу з подальшим їх об'єднанням.
- Платформи: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android
- Назва функції: Parallel downloading
Швидке закриття вкладок
Опція Fast tab / window close помітно прискорює закриття вкладок. Навіть якщо система завантажена, вкладка закриється без затримки. Ця установка впливає тільки на візуальну складову, а повноцінне завершення всіх процесів, пов'язаних з вкладкою, відбувається у фоні.
- Платформи: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android
- Назва функції: Fast tab / window close
Продуктивність
Автоматичне заповнення форми в один клік
В інтернеті часто доводиться заповнювати різні форми однією і тією ж інформацією – контактні дані, номери карт та інше. Тому в Google реалізували для Chrome функцію автозаповнення: коли користувач починає вводити певну інформацію, браузер пропонує заповнити всі поля автоматично. Але цей процес можна звести до одного кліка, якщо активувати в налаштуваннях Single-click autofill. Тоді вам буде досить просто клікнути на форму і вибрати функцію автозаповнення даних.
- Платформи: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android
- Назва функції: Single-click autofill
Автозбереження паролів
Вводити щоразу складну і довгу комбінацію – не найцікавіше заняття. Chrome пропонує зберегти пароль для конкретного сайту, але цей процес можна спростити. Після активації функції Force-saving of passwords вмикається автоматичне збереження паролів при кожному введенні.
- Платформи: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android
- Назва функції: Force-saving of passwords
Генерація паролів
У мережі регулярно з'являються новини про витік даних з того чи іншого сервісу, тому важливо захистити себе за допомогою надійного пароля. Якщо вигадувати складні комбінації лінь, то Chrome може зробити це за вас. Функція Password generation генерує складні паролі на сторінках створення акаунтів.
- Платформи: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android
- Назва функції: Password generation
Режим читання
При читанні онлайн книги хочеться, щоб нічого не відволікало. Однак часом сторінки буквально перевантажені картинками, банерами та іншим візуальним контентом. Тому в Chrome для Android є спеціальний режим читання, доступний при активації функцій Reader Mode triggering і Reader Mode in ССT. А якщо натиснути на три точки в правому верхньому куті екрану і відкрити меню "Зовнішній вигляд", то вдасться налаштувати розмір шрифту і ввімкнути темну тему, що зручно для читання вночі.
Для активації функції Reader Mode triggering виберіть значення Always, а для Reader Mode in CCT – Enabled.
- Платформи: Android
- Назва функцій: Reader Mode triggering і Reader Mode in CCT
Офлайн-доступ до вкладок
Хоч ми і живемо в епоху мобільних технологій з повсюдним доступом до швидкого інтернету, часом зв'язок все ж пропадає. У таких випадках браузер просто не відкриває потрібну вам сторінку. Але якщо активувати функцію Show Saved Copy Button, то при відключенні інтернету ви зумієте переглянути копії раніше відкритих сайтів. Це дозволить дочитати якийсь матеріал в очікуванні доступу до мережі. Для активації дії виберіть опцію "Enable: Primary".
- Платформи: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android
- Назва функції: Show Saved Copy Button
Інтерфейс
Оновлений інтерфейс Material Theme
Інтерфейс Chrome постійно оновлюється, але до стабільних версій зміни можуть доходити місяцями, а то й довше. В експериментальних налаштуваннях можна вручну активувати новий дизайн вже зараз. Щоправда, для різних систем цей процес відрізняється.
У десктопній версії Chrome для активації нового інтерфейсу в стилі Material Theme необхідно ввімкнути функцію UI Layout for the browser's top chrome. Для цього слід виставити значення Refresh або Refresh Touchable (для пристроїв з сенсорним екраном).
Користувачі iOS можуть ввімкнути повністю перероблений інтерфейс при активації функції UI Refresh Phase 1, вибравши для неї значення Enabled.
Найбільше можливостей в плані налаштування дизайну у власників Android-гаджетів:
- Chrome Modern Design – активація оновленого дизайну Chrome в цілому;
- Material Design Incognito NTP – активація оновленого дизайну для вкладок в режимі "Інкогніто";
- Show article suggestions expandable on New Tab Page – відображення рекомендацій на новій вкладці;
- Modern NTP layout – активація оновленого дизайну нової вкладки;
- NTP Shortcuts – відображення "Закладок" і "Завантажити файл" в новій вкладці;
- Enable custom context menu – активація оновленого дизайну контекстного меню при натисканні на посилання, зображення і відео.
Для ввімкнення всіх перерахованих вище налаштувань необхідно обрати Enabled.
- Платформи: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS
- Назва функції: UI Layout for the browser's top chrome
Керування звуком на вкладках
У Chrome при відтворенні музики або відео у відповідній вкладці відображається спеціальний значок аудіо. При стандартних налаштуваннях відключити звук на вкладці можна правим кліком по ній і вибором потрібної опції. Але з активованою функцією Tab audio muting UI control досить просто натиснути на іконку динаміка прямо на вкладці.
- Платформи: Windows, macOS, Linux, Chrome OS
- Назва функції: Tab audio muting UI control
Оновлений медіаплеєр
Функція New Media Controls дозволяє активувати оновлений медіаплеєр з переробленим інтерфейсом і можливістю швидкого перемотування відтворення на мобільних пристроях за допомогою подвійного кліку в правій і лівій частині екрана.
- Платформи: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android
- Назва функції: New Media Controls
Читайте також: У Chrome для Android з'явиться корисне нововведення
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