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Google потайки зберігає дані про пересування користувачів

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Компанія використовує геолокацію, коли користувач відкриває Google Maps - фото 1
Компанія використовує геолокацію, коли користувач відкриває Google Maps / apnews

Сервіси Google зберігають дані про пересування користувачів, навіть якщо на пристрої вимкнена історія місцезнаходжень.

Про це повідомляє Associated Press.

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Google заздалегідь запитує у користувача дозволу на використання геолокації. На сторінці підтримки компанії йдеться, що користувачі, які цю функцію вимкнули, блокують доступ до даних про місцезнаходження для всіх програм, але з'ясувалося, що це не так.

Експеримент показав, що інформацію про місцезнаходження пристрою компанія отримує завдяки тому, що деякі з його сервісів за замовчуванням налаштовані так, щоб автоматично зберігати цю інформацію.

Зокрема, компанія використовує геолокацію, коли користувач відкриває Google Maps, пошукову систему або погодний додаток на Android. Висновки журналістів підтвердили дослідники з Прінстонського університету.

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Джерело: apnews
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