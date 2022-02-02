Google установила особистий рекорд з продажів смартфонів, але цифри не вражають

Alphabet, до складу якої входить Google, опублікувала фінансовий звіт за четвертий квартал 2021 року. У ньому вона оголосила про суттєве зростання у порівнянні з результатами 2020-го.

Сундар Пічаї, глава Google, окремо зазначив, що вони зафіксували найкращий квартал із продажу смартфонів за весь час. Про це розповідає видання Gizmochina.

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Він заявив, що у четвертому кварталі 2021 року вони зафіксували рекорд з продажу смартфонів Pixel, і відзначив неймовірно позитивну реакцію користувачів та операторів-партнерів на моделі шостої серії. За його словами, це особливо важливе досягнення з урахуванням глобального дефіциту напівпровідників і проблем із постачанням.

Щоправда, компанія не розкриває жодних конкретних цифр. Також неясно, яка частка від продажів припала саме на моделі Pixel 6 і 6 Pro, тому що вони були випущені тільки в жовтні та тривалий час були у великому дефіциті. Якщо судити за даними аналітичної компанії Omdia, Google не увійшла навіть до ТОП 10 виробників смартфонів за результатами четвертого кварталу 2021 року. Це означає, що вона відвантажила менш як 5,3 мільйона пристроїв, що становить заледве 1% від усього ринку.

Згідно з озвученими даними, за четвертий квартал 2021 року Alphabet заробила $75,3 мільярда, що на 32% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го. За весь фінансовий рік компанія заробила загалом $257,6 мільярда – на 41% більше у порівнянні з $182,5 мільярда 2020-го.

Сама Google заробила в четвертому кварталі понад $69 мільярдів за операційного прибутку у майже $26 мільярдів.

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