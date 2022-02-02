Дизайнер на відео показав, як може виглядати iPhone SE (2022)

На відео показали, як може виглядати новий iPhone SE 2022

Попри претензії Apple, дизайнер під ніком Concept Creator продовжує публікувати реалістичні зображення майбутніх новинок компанії. Цього разу він візуалізував iPhone SE третього покоління, взявши за основу численні інсайдерські публікації.

За даними джерела, гаджет збереже відомий зовнішній вигляд попередника із сенсорною кнопкою на передній панелі. Дивіться на відео, як може виглядати iPhone SE (2022).

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Очікується, що смартфон отримає 4,7-дюймовий дисплей із широкими рамками зверху та знизу. На задній кришці його корпусу розташується єдина камера на 12 Мп із підтримкою технологій Deep Fusion та Smart HDR, а також нічного режиму зйомки.

Головним козирем пристрою стане флагманський процесор Apple A15 Bionic, на базі якого побудовані смартфони серії iPhone 13. Раніше авторитетний інсайдер Мін-Чі Куо в одному зі своїх звітів заявляв, що новинка отримає 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті у базовій конфігурації.

Роздрібна ціна iPhone SE (2022), за чутками, становитиме від €400 до €500. Презентація смартфона очікується навесні цього року, але точна дата проведення заходу невідома.

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