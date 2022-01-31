10 найуспішніших виробників смартфонів: рейтинг за результатами 2021 року

Відразу кілька дослідницьких агенцій представили звіти про світові постачання смартфонів у четвертому кварталі та всьому 2021 році в цілому. Аналітики відзначають невелике зниження під кінець року, але в результаті було відвантажено трохи більше пристроїв, ніж у 2020 році.

За даними IDC (International Data Corporation), у четвертому кварталі 2021 року було відвантажено 362,4 мільйона смартфонів. Це на 3,2% менше у порівнянні з 374,3 мільйона у 2020 році, пише 4PDA.

Це цікаво: Відомий рекордсмен серед Android-смартфонів: скільки балів він набрав

На першому місці зі значним відривом розташувалася Apple із часткою 23,4% від усіх поставок. При цьому роком раніше за тієї ж частки вона реалізувала на 2,6 мільйона пристроїв більше. Зате Samsung і Xiaomi, які посіли друге та третє місця відповідно, збільшили свої поставки.

За підсумками всього 2021 року вкотре лідером стала Samsung із часткою ринку 20,1%. Попри дефіцит напівпровідників, усі компанії із ТОП 5 змогли відвантажити помітно більше смартфонів, ніж у 2020 році. Особливо відзначилася Xiaomi, чиї постачання зросли майже на 30%.

У звіті аналітичної компанії Omdia вказані інші цифри, але загальна картина практично аналогічна. Хіба що OPPO та vivo помінялися місцями у порівнянні з даними IDC. Крім того, експерти цієї фірми представили дані відразу по десяти найбільших постачальниках. Як видно, найзначніші зміни пов'язані з HUAWEI, яка з третього місця у 2020 опустилася на дев'яте у 2021. Її поставки впали у понад п'ять разів, що стало результатом американських санкцій щодо китайської компанії.

Читайте також: У бета-версію iOS 15.4 додали можливість розблокувати iPhone та iPad обличчям у масці