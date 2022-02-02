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ТОП 20 найочікуваніших смартфонів 2022 року: яка модель очолила рейтинг

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Найочікуваніші смартфони 2022 року - фото 1
Найочікуваніші смартфони 2022 року

Британський ретейлер Mozillion опублікував список смартфонів, на які користувачі чекають найбільше у нинішньому році. Серед лідерів гаджети Apple та Samsung.

Згідно зі звітом агентства Mozillion, перелік найочікуваніших моделей очолив iPhone 14. Смартфон отримав 1,1 мільйона згадок. У першу трійку також потрапили Galaxy S22 Ultra та iPhone SE. Флагман компанії Samsung отримав 518 000 згадок, а бюджетний телефон від Apple – 285 000 згадок.

І ще: 10 найуспішніших виробників смартфонів: рейтинг за результатами 2021 року

Найочікуваніші смартфони 2022 року

  1. Apple iPhone 14
  2. Samsung Galaxy S22
  3. Apple iPhone SE 3
  4. Vivo V23
  5. Xiaomi 12
  6. Oppo Reno 7
  7. OnePlus 10
  8. Realme GT 2
  9. Nokia X50
  10. Honor Magic 3
  11. Oppo Find N
  12. Huawei Mate 50
  13. Poco X4
  14. Google Pixel 6a
  15. Redmi K50
  16. Nokia 10/X60
  17. Google Pixel Fold
  18. Poco F4
  19. Oppo Find X4/X5
  20. Asus ROG Phone 6

Як вихідні дані аналітики компанії використовували зведення за пошуковими запитами, провели оцінку соціальних мереж та медіа. На основі статей у виданнях та публікаціях вони сформували цей рейтинг.

ТОП 20 найочікуваніших смартфонів 2022 року: яка модель очолила рейтинг - фото 494733
Galaxy S22 Ultra

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