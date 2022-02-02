ТОП 20 найочікуваніших смартфонів 2022 року: яка модель очолила рейтинг

Британський ретейлер Mozillion опублікував список смартфонів, на які користувачі чекають найбільше у нинішньому році. Серед лідерів гаджети Apple та Samsung.

Згідно зі звітом агентства Mozillion, перелік найочікуваніших моделей очолив iPhone 14. Смартфон отримав 1,1 мільйона згадок. У першу трійку також потрапили Galaxy S22 Ultra та iPhone SE. Флагман компанії Samsung отримав 518 000 згадок, а бюджетний телефон від Apple – 285 000 згадок.

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Найочікуваніші смартфони 2022 року

Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S22 Apple iPhone SE 3 Vivo V23 Xiaomi 12 Oppo Reno 7 OnePlus 10 Realme GT 2 Nokia X50 Honor Magic 3 Oppo Find N Huawei Mate 50 Poco X4 Google Pixel 6a Redmi K50 Nokia 10/X60 Google Pixel Fold Poco F4 Oppo Find X4/X5 Asus ROG Phone 6

Як вихідні дані аналітики компанії використовували зведення за пошуковими запитами, провели оцінку соціальних мереж та медіа. На основі статей у виданнях та публікаціях вони сформували цей рейтинг.



Galaxy S22 Ultra Galaxy S22 Ultra

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