На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Google присвятив серію дудлів тим, хто продовжує працювати під час пандемії
-
- 12
Популярний пошуковик Google запустив серію дудлів, яка присвячена тим, хто продовжує працювати під час пандемії COVID-19. Дізнайтеся, представникам якої сфери присвячена перша анімація.
Як повідомляють у Google, дудли будуть з'являтися на головній сторінці пошуковика щодня з 6 по 17 квітня. Перший присвячений лікарям і науковцям, які вивчають властивості коронавірусної інфекції і шукають лікування цієї хвороби.
І ще: Які емодзі найчастіше використовують у повідомленнях про COVID-19
"Ми б хотіли підтримати і подякувати медичним працівникам, вчителям, пожежникам, поліцейським, продавцям та іншим фахівцям, які щодня піклуються про наше благополуччя і безпек", – розповіли в компанії.
Читайте також: Хакери почали маскувати атаки під повідомлення про коронавіруси
-
13:50Як доглядати за руками під час пандемії: поради від Супрун
-
13:39Google присвятив серію дудлів тим, хто продовжує працювати під час пандемії
-
13:27Крижане серце: аніматор самотужки створив мінімультик про Олафа
-
13:15На відео показали, як коронавірус атакує людські клітини: 3D-візуалізація
-
13:00Фільми з Джекі Чаном: найкращі ролі, які прославили актора на увесь світ
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:53З чим не варто їсти смажену картоплю
-
12:42У МОЗ показали, яким має бути захист медсестер: відео
-
12:37З 7 квітня перетнути кордон України можна лише в 19 пунктах пропуску: список і карта
-
12:25Як зламати кота: простий трюк з картами (відео)
-
12:14Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок
-
11:55Марк Хемілл попрощався з Зоряним війнами: емоційний лист Люка Скайвокера
-
11:44Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
11:39Могилевська здивувала мережу пристрасним поцілунком з Білик: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:25Відео з запальними танцями Джессіки Альби підкорює Instagram
-
11:13Як виглядає новий корпус Охматдиту в Києві: вражаюче відео
-
10:53Королева фотошопу: Брітні Спірс знову обговорюють в мережі (фото)
-
10:40У мережі показали наслідки пожежі у Чорнобилі з висоти пташиного польоту: відео
-
10:35Доктор Віра 25, 26 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
10:25Які продукти допомагають боротись з сонливістю
-
10:12Енріке Іглесіас зворушив мережу танцями з 2-місячною донькою: відео
-
09:50Як ходити до магазину під час карантину: прості поради у фото
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 7 квітня
-
09:17Авторка Поттеріани Джоан Роулінг заразилася коронавірусом
-
13:00Фільми з Джекі Чаном: найкращі ролі, які прославили актора на увесь світ
-
11:44Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
09:00Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС: слухайте новий карантинний хіт
-
07:15Погода в Україні на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
- 06 квітня
-
19:35Пісні про коронавірус, які підкорили мережу: карантинний плейлист
-
17:33Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
-
14:30Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили
-
09:23Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:27Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається
- 05 квітня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
-
19:20Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
-
17:25Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:54Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
-
08:13З чого має складатися правильний сніданок
- 04 квітня
-
21:21Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
11:13Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня
-
08:49Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі
- 03 квітня
-
20:115 несподіваних речей, які збуджують чоловіків
-
17:41Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото
-
15:05Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка