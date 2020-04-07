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Карантин Коронавірус

Google присвятив серію дудлів тим, хто продовжує працювати під час пандемії

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Google присвятив серію дудлів тим, хто продовжує працювати під час пандемії - фото 1

Популярний пошуковик Google запустив серію дудлів, яка присвячена тим, хто продовжує працювати під час пандемії COVID-19. Дізнайтеся, представникам якої сфери присвячена перша анімація.

Як повідомляють у Google, дудли будуть з'являтися на головній сторінці пошуковика щодня з 6 по 17 квітня. Перший присвячений лікарям і науковцям, які вивчають властивості коронавірусної інфекції і шукають лікування цієї хвороби.

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"Ми б хотіли підтримати і подякувати медичним працівникам, вчителям, пожежникам, поліцейським, продавцям та іншим фахівцям, які щодня піклуються про наше благополуччя і безпек", – розповіли в компанії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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