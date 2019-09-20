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Google присвятив героям з Друзів веселі пасхалки з нагоди 25-річчя серіалу: фотофакт

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Серіал Друзі - фото 1
Серіал Друзі / Скрін

У компанії Google вирішили приєднатися до святкування 25-річчя виходу популярного серіалу "Друзі" та привітати й самих персонажів. Так, якщо на головній сторінці популярного пошуковика ввести ім'я одного з головних героїв, станеться щось кумедне.

Google додав у результати пошуку кумедні пасхалки для кожного персонажа – Роса Геллера, Рейчел Грін, Джої Тріббіані, Чендлера Бінга, Фібі Буффе і Моніки Геллер. Якщо набрати в пошуковому рядку ім'я одного з головних персонажів серіалу, з'явиться зображення, пов'язане з особливістю героя. Сміливо тисніть на нього, аби побачити прикольну анімацію.

Це цікаво: Творці серіалу Друзі розповіли про сюжети, через які їм досі соромно

  • При пошуку Рейчел Грін з'являється манекен з перукою, натиснувши на який ви потрапите на сторінку результатів пошуку зображень із зачісками Рейчел.
  • Якщо ж шукати у Google Моніку Геллер – з'являється відро для прибирання. Клацніть по ньому, і губка буде витирати її ім'я на екрані.
  • З результатами пошуку за запитом Рос Геллер на екрані ви побачите ще й білий диван, натискання на який перехиляє сторінку. При четвертому кліку диван взагалі ламається.
  • Ввівши у пошуковий рядок ім'я Джої Тріббіані, з'явиться шматок піци, після кліку на яку "вистрибне" купу іншої їжі, а потім руки, які забирають всю їжу зі словами "Joey does not share food".
  • Якщо ж шукатимете Фібі Буффе, то побачите у виданих результатах гітару. Натискайте на неї і співайте разом з нею пісню про "Smelly Cat".
  • А ось на запит Чендлер Бінг Google вам покаже крісло. Якщо на нього натиснути – вистрибне качка з каченям, які ходитимуть внизу екрана.

Рейчел Грін

Google присвятив героям з Друзів веселі пасхалки з нагоди 25-річчя серіалу: фотофакт - фото 356288

Моніка Геллер

Google присвятив героям з Друзів веселі пасхалки з нагоди 25-річчя серіалу: фотофакт - фото 356284

Рос Геллер

Google присвятив героям з Друзів веселі пасхалки з нагоди 25-річчя серіалу: фотофакт - фото 356289

Джої Тріббіані

Google присвятив героям з Друзів веселі пасхалки з нагоди 25-річчя серіалу: фотофакт - фото 356287

Фібі Буффе

Google присвятив героям з Друзів веселі пасхалки з нагоди 25-річчя серіалу: фотофакт - фото 356285

Чендлер Бінг

Google присвятив героям з Друзів веселі пасхалки з нагоди 25-річчя серіалу: фотофакт - фото 356286

Читайте також: О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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