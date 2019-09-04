Xiaomi Mi Mix 4: оголошена дата презентації та технічні характеристики

Слідом за зливом технічних характеристик смартфона Xiaomi Mi Mix 4 інсайдери опублікували й дату його презентації. Витік примітний також новими подробицями про флагманський безрамковик, включаючи розширений список функцій, які не згадувалися у попередніх витоках.

За даними інтернет-ресурсу GSMArena, Xiaomi Mi Mix 4 представлять 24 вересня – на кілька тижнів пізніше раніше передбачуваного терміну. За запевненням джерела, Xiaomi вирішила відсунути дату презентації у зв'язку з підготовкою релізу конкурента – Huawei Mate 30.

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Однією з головних фішок гаджета стане наявність першого у світі сенсора основної камери на 108 мегапікселів виробництва Samsung, анонсованого в серпні. Додатково Mi Mix 4 отримає 16-мегапіксельний сенсор з ширококутного оптикою і 12-мегапіксельний датчик з телеоб'єктивом – імовірно з п'ятикратним оптичним збільшенням.

З чуток, Xiaomi планує випустити кілька модифікацій флагманського гаджета, включаючи версію з 5G-модемом, 12 ГБ оперативної пам'яті і функцією зворотньої безпровідної зарядки. Очікується, що в залежності від конфігурації смартфон буде побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 855 або Snapdragon 855 Plus.

Mi Mix 4 поставлятиметься з попередньо встановленою ОС Android 10 і фірмовою оболонкою MIUI 11. Передбачувана ціна новинки невідома.

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