На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Xiaomi Mi Mix 4: оголошена дата презентації та технічні характеристики
-
- 26
Слідом за зливом технічних характеристик смартфона Xiaomi Mi Mix 4 інсайдери опублікували й дату його презентації. Витік примітний також новими подробицями про флагманський безрамковик, включаючи розширений список функцій, які не згадувалися у попередніх витоках.
За даними інтернет-ресурсу GSMArena, Xiaomi Mi Mix 4 представлять 24 вересня – на кілька тижнів пізніше раніше передбачуваного терміну. За запевненням джерела, Xiaomi вирішила відсунути дату презентації у зв'язку з підготовкою релізу конкурента – Huawei Mate 30.
І ще: Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019
Однією з головних фішок гаджета стане наявність першого у світі сенсора основної камери на 108 мегапікселів виробництва Samsung, анонсованого в серпні. Додатково Mi Mix 4 отримає 16-мегапіксельний сенсор з ширококутного оптикою і 12-мегапіксельний датчик з телеоб'єктивом – імовірно з п'ятикратним оптичним збільшенням.
З чуток, Xiaomi планує випустити кілька модифікацій флагманського гаджета, включаючи версію з 5G-модемом, 12 ГБ оперативної пам'яті і функцією зворотньої безпровідної зарядки. Очікується, що в залежності від конфігурації смартфон буде побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 855 або Snapdragon 855 Plus.
Mi Mix 4 поставлятиметься з попередньо встановленою ОС Android 10 і фірмовою оболонкою MIUI 11. Передбачувана ціна новинки невідома.
Читайте також: 5 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
-
22:51Науковці назвали небезпечну кількість газованих напоїв
-
22:21Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу
-
21:50Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки
-
21:255 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00Вірші Василя Стуса про Україну та любов, які вражають до мурах
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:45Кріпосна 2 сезон 5, 6 серія: дивитись онлайн продовження серіалу СТБ
-
20:33Xiaomi Mi Mix 4: оголошена дата презентації та технічні характеристики
-
20:23Науковці вразили несподіваною заявою про людей з татуюваннями
-
19:51Android виявилася значно надійнішою, ніж iOS: хакери залишаються без роботи
-
19:23Зірку Сутінок просили приховувати свою бісексуальність задля нових ролей
-
19:10Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
-
18:54Як на нас впливають гаджети: результати дослідження вражають
-
18:22Цей несподіваний спосіб допомагає не відволікатися від роботи
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 5 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Я думав, що все пропало: Роберт Паттінсон розповів, як йому дісталась роль Бетмена
-
17:25Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019
-
17:14Українські народні пісні: ТОП 23 композиції, які має знати кожен
-
16:49У мережі з'явилися фото секретної новинки Mercedes-Benz
-
16:23Як селфі впливають на диких тварин: цікаве дослідження
-
15:54Космічний військовий літак X-37B встановив рекорд перебування на орбіті
-
15:32Apple випустить спадкоємця недорогого iPhone SE: інсайдери
-
15:18Проявіть трохи поваги: у мережі потролили Мадонну
-
15:06Прем'єра! Андрій Князь випустив новий драйвовий трек "Закохався Я"
-
21:50Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки
-
19:10Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
-
17:25Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019
-
14:45Найкращі нові українські пісні, з якими ідеально зустрічати осінь
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?
-
11:10Світоліна вперше вийшла у півфінал US Open: відома наступна суперниця українки
-
07:30Як правильно розморожувати продукти: прості поради
-
07:17Погода в Україні 4 вересня: похолодання і грози у більшості областей
- 03 вересня
-
22:50Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
19:39Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс
-
17:54Названі найпопулярніші напрямки оксамитового сезону
-
16:48Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+)
-
13:35Коноплянка розповів, чому перейшов у Шахтар
-
11:46Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів
-
09:26Варто знати: коли варто відмовитись від кави
-
07:17Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання
- 02 вересня
-
22:50ТОП-5 найгірших місць для заняття сексом
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
-
17:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
-
15:19Як українські зірки відправляли дітей до школи: фоторепортаж з Першого дзвоника
-
12:18Найкрутіші меми про вчителів, які правдиві до сліз
-
10:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
-
07:13Найпопулярніші міфи про молоко, в які не варто вірити
- 01 вересня
-
22:10Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 2 випуск шоу
-
19:30Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)