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Google підтвердила назву наступної версії Android
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Ще не всі підтримувані моделі смартфонів отримали свіжу прошивку на базі Android 10, але в мережі вже з'явилася перша офіційна згадка назви наступної ревізії мобільної ОС. Джерелом інформації стала сама Google, яка засвітила нову ОС в офіційному додатку з графіком майбутнього саміту для розробників.
Джерелом витоку стала назва однієї з підготовлюваних конференцій: "Підготовка до використання механізму Scoped Storage в Android 11".
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З моменту переходу на нову схему назв версій мобільної ОС Google ця згадка стала першим підтвердженням роботи над новою ревізією "зеленого робота".
Очікується, що Google представить Android 11 без кодового імені. У базі даних AOSP раніше були помічені відсилання на Android R, але в компанії уточнили, що внутрішні найменування тепер використовуватимуться тільки під час циклу розробки.
Особливості дизайну і функціональності, а також дата появи тестових збірок одинадцятої версії мобільної операційної системи невідомі.
Раніше Google потішила користувачів фірмового браузера Chrome, додавши у нього круту фішку, якої не вистачало багатьом користувачам. В останній бета-версії Chrome (v78) з'явилася можливість передати телефонний номер з сайту, відкритого на персональному комп'ютері, безпосередньо на мобільний пристрій. При натисканні на телефон в адресному рядку браузера з'явиться вікно з пропозицією здійснити дзвінок з використанням смартфона.
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