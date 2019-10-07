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Google Chrome попередить користувачів про "викрадення" пароля

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Chrome потурбується про безпеку ваших даних - фото 1
Chrome потурбується про безпеку ваших даних

Створення надійного пароля – популярний спосіб захисту свого акаунту від злому, але часом цих заходів виявляється недостатньо. Незабаром у Google Chrome з'явиться нова функція – браузер попереджатиме користувачів про необхідність зміни пароля, якщо попередній був скомпрометований в інтернеті.

У лютому 2019 року з'явилися розширення для браузера Chrome під назвою Password Checkup. Його особливістю стала перевірка користувальницьких паролів на вразливість: у разі, якщо таке поєднання символів вже було скомпрометоване, доповнення пропонувало придумати надійніший "ключ" від акаунту. Тепер же подібна функціональність буде вбудована в браузер за замовчуванням.

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За даними джерел мережі, в нових версіях Chrome буде включена синхронізація з сайтом passwords.google.com при кожному використанні облікового запису Google. Після цього людині буде надана вичерпна інформація про всі збережені в браузері паролі, перевірені внутрішньою базою, що містить близько чотирьох мільярдів вразливих паролів. Той же алгоритм вже реалізований у мобільній версії браузера Chrome.

Chrome попереджатиме, якщо пароль вивявився вразливим - фото 359950
Chrome попереджатиме, якщо пароль вивявився вразливим

У планах Google – інтеграція перевірки паролів у режимі реального часу. Кожен раз при створенні нового або введенні старого пароля Chrome повідомить, чи не є він скомпрометованим або все ще підходить для захисту конфіденційних даних.

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Джерело: techradar
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