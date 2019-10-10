У Google Chrome з'явилася нова корисна функція

Нещодавно в Chrome з'явилася можливість відправки посилань з десктопної версії додатка на мобільні пристрої. Тепер Google почала розширювати можливості цієї функції. Зокрема, дзвонити по знайдених телефонних номерах стане набагато простіше.

В останній бета-версії Chrome (v78) з'явилася можливість передати телефонний номер з сайту, відкритого на персональному комп'ютері, безпосередньо на мобільний пристрій. При натисканні на телефон в адресному рядку браузера з'явиться вікно з пропозицією здійснити дзвінок з використанням смартфона.

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Номер також можна виділити та натиснути по ньому правою кнопкою миші, після чого в контекстному меню вибрати, з якого пристрою ви хочете здійснити дзвінок.

Відправивши номер на гаджет, на останньому можна побачити повідомлення, натиснути на нього і відразу ж зателефонувати. Таким чином, користувачеві не потрібно вручну набирати цифри на смартфоні.

Ця функція повинна бути увімкнена за замовчуванням в останніх версіях Chrome. Якщо ж вона не з'явилася, то потрібно в адресному рядку ввести chrome: // flags / # click-to-call-context-menu-selected-text і примусово активувати опцію.

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