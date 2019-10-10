Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

У Google Chrome з'явилася нова корисна функція

  • 141
Google Chrome потішить користувачів новою фішкою - фото 1
Google Chrome потішить користувачів новою фішкою

Нещодавно в Chrome з'явилася можливість відправки посилань з десктопної версії додатка на мобільні пристрої. Тепер Google почала розширювати можливості цієї функції. Зокрема, дзвонити по знайдених телефонних номерах стане набагато простіше.

В останній бета-версії Chrome (v78) з'явилася можливість передати телефонний номер з сайту, відкритого на персональному комп'ютері, безпосередньо на мобільний пристрій. При натисканні на телефон в адресному рядку браузера з'явиться вікно з пропозицією здійснити дзвінок з використанням смартфона.

І ще: Google Chrome попередить користувачів про "викрадення" пароля

Номер також можна виділити та натиснути по ньому правою кнопкою миші, після чого в контекстному меню вибрати, з якого пристрою ви хочете здійснити дзвінок.

У Google Chrome з'явилася нова корисна функція - фото 360737

Відправивши номер на гаджет, на останньому можна побачити повідомлення, натиснути на нього і відразу ж зателефонувати. Таким чином, користувачеві не потрібно вручну набирати цифри на смартфоні.

У Google Chrome з'явилася нова корисна функція - фото 360735

Ця функція повинна бути увімкнена за замовчуванням в останніх версіях Chrome. Якщо ж вона не з'явилася, то потрібно в адресному рядку ввести chrome: // flags / # click-to-call-context-menu-selected-text і примусово активувати опцію.

У Google Chrome з'явилася нова корисна функція - фото 360736

Читайте також: Виявлено нову вразливість в Android: які смартфони під загрозою

Джерело: Androidpolice
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • 08 жовтня, 17:00
  • 710
ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
  • 08 жовтня, 10:20
  • 482
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1815848
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Інтернет