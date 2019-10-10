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Стала відома дата глобального релізу Xiaomi MIUI 11
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Незабаром після анонсу MIUI 11 компанія Xiaomi оголосила про початок бета-тесту новітньої версії прошивки, а тепер же була оголошена дата релізу стабільної збірки фірмової оболонки. Дізнайтесь, коли ви зможете оновити свій смартфон Xiaomi.
Отже, отримати MIUI 11 на свої смартфони Xiaomi користувачі зможуть за лічені дні.
Це цікаво: Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11
Офіційний Twitter-аккаунт MIUI India повідомив, що глобальний запуск стабільної версії MIUI 11 відбудеться 16 жовтня. Однією з ключових особливостей прошивки став оптимізований дизайн інтерфейсу, при розробці якого приділялася особлива увага зручності перегляду контенту.
MIUI 11 отримала новий шрифт Milan Pro, функцію динамічного масштабування шрифтів і динамічні звукові ефекти, що нагадують звуки природи. У новій версії оболонки модифікували функцію Always on Display – на екрані блокування змінюється калейдоскоп зображень, а повідомлення демонструються у вигляді анімації або призначеного для користувача тексту.
Повний список підтримуваних пристроїв стане відомий у день релізу стабільної версії прошивки.
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