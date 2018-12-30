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Google додала нову корисну функцію в усі смартфони на Android
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Не секрет, що процес поширення нових збірок операційної системи Android для мобільних пристроїв іноді розтягується на 2, а то й 3 роки, а деякі моделі телефонів і зовсім не отримують нове ПЗ.
Компанія Google вже багато років намагається вплинути на ситуацію, однак зробити цього їй не вдається. Саме тому вона знайшла альтернативний спосіб впроваджувати підтримку нових функцій і можливостей в телефони від сторонніх брендів, що працюють на базі "зеленого робота".
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29 грудня 2018 року, компанія Google оновила свій фірмовий додаток "Телефон", яке за замовчуванням встановлений на практично всі моделі мобільних пристроїв у глобальних версіях. Уже зараз завантажити новітнє програмне забезпечення можуть всі охочі з магазину програмного забезпечення Google Play, і це абсолютно точно варто зробити.
Вся справа в тому, що тепер додаток "Телефон" від Google володіє повноцінним захистом від спаму. Рекламні повідомлення навіть не будуть відображатися, тобто вони ніяким чином не зможуть потурбувати користувача мобільного пристрою. Американська корпорація відразу після оновлення програми попереджає, що нова можливість може іноді працювати некоректно, адже її використання може призвести до помилкових спрацьовувань, у результаті яких справжні SMS, які не є спамом, перестануть коректно відображатися.
Щоб нова можливість працювала, потрібно регулярно під'єднати смартфон до інтернету, тому що компанія Google зберігає у себе в зашифрованому вигляді номери телефонів людей, які займаються розсиланням спаму і реклами, хоча різниця не велика.
Користувачі гаджетів на базі Android при цьому мають можливість заблокувати конкретних адресатів, або ж сповістити про те, що вони розсилають спам. Якщо ця інформація підтвердиться і від інших абонентів, номер телефону спамера автоматично потрапить до "чорного списку".
Нововведення вже доступне користувачам в додатку "Повідомлення" версії 3.9, проте активація нової можливості відбувається на серверах Google. Саме тому деяким власникам смартфонів нововведення доступне вже зараз, тоді як інші люди отримають до нього доступ лише в найближчі дні. Раніше китайська корпорація Xiaomi випустила новий браузер для смартфонів на Android.
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