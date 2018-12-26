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Xiaomi випустила суперлегкий мобільний браузер

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Браузер Mint - фото 1
Браузер Mint / itc

Це спрощена версія браузера, який вбудований в оболонку ОС Android MIUI, що призначена для пристроїв бренду.

Компанія Xiaomi, яка часто представляє нові пристрої, але вкрай рідко – софт, вирішила побалувати шанувальників якраз новою програмою – суперлегким мобільним браузером з функцією економії трафіку Xiaomi Mint. Програма призначена для Android-гаджетів і важить всього 10 МБ.

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Браузер відрізняється максимальною простотою у використанні і високою швидкістю завантаження. Є підтримка голосового пошуку, режимів "інкогніто" і "читання". Багато користувачів відзначили неймовірну схожість Xiaomi Mint зі стандартним Mi Browser, якщо у нього додати голосовий пошук.

Інтерфейс нового браузера від Xiaomi - фото 297806
Інтерфейс нового браузера від Xiaomi

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Джерело: play.google
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