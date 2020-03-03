Головний конкурент Tesla: як виглядає BMW i4

BMW представила концепт повністю електричного седана BMW i4. Подивіться на цю красуню!

Concept i4 отримав вигнутий дисплей приладової панелі, що підтримує кілька режимів роботи. Для кожного режиму буде створений зовнішній вигляд цифрового інтерфейсу.

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Цей та інші елементи дизайну концепту планують перенести в серійну версію електрокара. Повідомляється, що BMW планує випустити мільйон електромобілів до кінця 2021 року. Седан отримає сучасну трансмісію eDrive п'ятого покоління і електродвигун потужністю 390 кВт. Батареї на 80 кВт·год забезпечать до 600 км без підзарядки.

Новинка буде розганятися з 0 до 100 км/год приблизно за 4 секунди, а максимальна швидкість становитиме 200 км/год. Седан BMW i4 збиратимуть на головному заводі компанії в Мюнхені.

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