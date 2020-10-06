Головний герой: дивіться трейлер фільму з зіркою Дедпула в головній ролі

20th Century Studios опублікувала трейлер майбутньої комедії Шона Леві "Головний герой". Головну роль у ній виконав Райан Рейнольдс, відомий завдяки ролі Дедпула в однойменному фільмі Marvel.

За сюжетом персонаж комп'ютерний гри – звичайний співробітник банку – раптом дізнається, що живе не у реальному світі. Тепер він відчайдушно намагається взяти керування своїм життям у власні руки, звернути на себе увагу прекрасної дівчини та навіть врятувати світ.

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У фільмі також знялися зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер, Джо Кірі ("Дивні дива") і Тайка Вайтіті ("Реальні упирі", "Кролик Джоджо").

Головний герой – дивіться трейлер нового фільму з Райаном Рейнольдсом:

Прем'єра запланована на 10 грудня 2020 року.

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