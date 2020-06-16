Головні правила безпечної засмаги

Мало хто замислюється про те, що крім користі, сонячні промені несуть в собі також певну небезпеку. Тож, як засмагати правильно і не нашкодити здоров'ю?

Надмірне перебування на сонці перш за все впливає на стан шкіри: зменшує кількість колагену, еластину і прискорює старіння. Для пацієнтів з пігментацією ультрафіолетові ванни взагалі не рекомендовані.

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Також протипоказання до засмаги – прийом певних антибіотиків. Тому перед сонячними ваннами слід проконсультуватися з лікарем. А такий популярний бронзовий загар є нічим іншим, як захисною реакцією організму на ультрафіолетове випромінювання.

Ось кілька правил, дотримання яких допоможе зробити перебування на сонці безпечним:

Приймати сонячні ванни треба до 10.00 ранку або після 16.00, тоді сонце не таке агресивне

Слід обов'язково використовувати сонцезахисні засоби з високим фактором захисту

Не варто забувати про сонцезахисні окуляри, очі теж чутливі до сонця

Треба пити більше рідини, щоб уникнути зневоднення

Засмагайте правильно

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