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Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
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Традиційно робимо кумедні підсумки року – обрали найкращі жарти, які були популярними серед користувачів соцмереж у 2019 році. Згадуйте рік, який минає, у найсмішніших мемах!
Ми обрали найпопулярніші меми, які сколихнули увесь світ й змусили вас ділитися ними з друзями.
ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
Перший мем 2019
Коли в Лос-Анджелесі відбулося вручення премії "Золотий глобус 2019", зіркою вечора став не хтось з акторів, а дівчина в синій сукні з тацею води Fiji (це спонсори премії). Ця дівчина не соромилася "влазити" в кадри, поки фотограф робив знімки знаменитостей. Подивіться ТУТ!
Малюк Йода
Цей персонаж з всесвіту "Зоряних війн" підкорив не одне сердечко й породив не один жарт. Попри те, що у серіалі "Мандалорець" малюка Йоду грає звичайна роботизована іграшка, глядачі не можуть спостерігати без розчулення за емоційним личком.
Ілля Кива в масці Джокера
Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива прийшов на засідання Верховної ради 13 листопада у костюмі популярного антигероя Джокера (більше ТУТ). А пізніше він перетворив Віктора Медведчука на Фредді Крюґера – дивитися ТУТ.
А пізніше Ілля Кива став зіркою PornHub
Скандального Іллю Киву зняли на відео під час засідання Верховної Ради – після розмови з моделлю одеситкою Юлією він почав активно поправляти щось у штанах і робив це, як мінімум, 30 секунд, а потім легким рухом руки підтягнув шкарпетки.
Cybertruck
В кінці листопада Ілон Маск представив футуристичний пікап Cybertruck. Зовнішній вигляд автомобіля став предметом для жартів і обговорень.
Секс-скандал: Яременко в кімнаті збочень
Фотографи зафіксували пікантне листування депутата Богдана Яременка з дівчатами, в якому видно, що народний обранець питав розцінки за інтимні послуги, а також уточнював місце проведення зустрічей.
Добірка мемів з тваринами від Comedy Wildlife Photography Awards
Журі визначило 40 світлин, які потрапили у фінал премії. Це знімки кумедних моментів із життя тварин, які розсмішать вас до сліз. Усі фото ТУТ.
Меми про iPhone XI
Путч Порошенка і загадкова Лєночка
Хлопець, який робив пропозицію дівчині місяць
Британець Еді Окоро вирішив оригінально розіграти свою дівчину перед тим, як зробити їй пропозицію. Цілий місяць він фотографував її поруч з кільцем, але так, щоб вона не побачила – ФОТО.
Скандальний відбір на Євробачення 2019
Кличко і його "Су-су-су"
ъуъ съука
Це звичайний чорний кіт, якого хтось відфотошопив. Так з'явився абстрактний мем з підписом "'у' с'ука".
Виборець зі спущеними штанами
Найкращі меми про фінал серіалу "Гра престолів"
Меми про подорожчання овочів
Історія зі стадіоном: Порошенко vs Зеленський
Горнятко кави з "Гри престолів"
У кадр восьмого сезону "Гри престолів" потрапив стаканчик зі Starbucks. Історія заплутана, але неважливо, що там відбувалося насправді, коли є стільки мемів!
Дематюкація мови
"Слиш ти, разбойнік, іді гуляй, понял?"
Жінка кричить на кота
Штурм "Зони 51"
До теми: ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів
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