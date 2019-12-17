Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ

Традиційно робимо кумедні підсумки року – обрали найкращі жарти, які були популярними серед користувачів соцмереж у 2019 році. Згадуйте рік, який минає, у найсмішніших мемах!

Ми обрали найпопулярніші меми, які сколихнули увесь світ й змусили вас ділитися ними з друзями.

ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства

Перший мем 2019

Коли в Лос-Анджелесі відбулося вручення премії "Золотий глобус 2019", зіркою вечора став не хтось з акторів, а дівчина в синій сукні з тацею води Fiji (це спонсори премії). Ця дівчина не соромилася "влазити" в кадри, поки фотограф робив знімки знаменитостей. Подивіться ТУТ!

This woman holding FIJI Water at the #GoldenGlobes truly came to SERVE. pic.twitter.com/Aln54zOhKY — E! News (@enews) January 7, 2019

Малюк Йода

Цей персонаж з всесвіту "Зоряних війн" підкорив не одне сердечко й породив не один жарт. Попри те, що у серіалі "Мандалорець" малюка Йоду грає звичайна роботизована іграшка, глядачі не можуть спостерігати без розчулення за емоційним личком.

Ілля Кива в масці Джокера

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива прийшов на засідання Верховної ради 13 листопада у костюмі популярного антигероя Джокера (більше ТУТ). А пізніше він перетворив Віктора Медведчука на Фредді Крюґера – дивитися ТУТ.

Так, стойте. Это же он в маске медведчука. pic.twitter.com/1rs3rreEiV — ФОП "Амбасадор Помідор" (@NegionoiZ) November 12, 2019

А пізніше Ілля Кива став зіркою PornHub

Скандального Іллю Киву зняли на відео під час засідання Верховної Ради – після розмови з моделлю одеситкою Юлією він почав активно поправляти щось у штанах і робив це, як мінімум, 30 секунд, а потім легким рухом руки підтягнув шкарпетки.

Cybertruck

В кінці листопада Ілон Маск представив футуристичний пікап Cybertruck. Зовнішній вигляд автомобіля став предметом для жартів і обговорень.

Секс-скандал: Яременко в кімнаті збочень

Фотографи зафіксували пікантне листування депутата Богдана Яременка з дівчатами, в якому видно, що народний обранець питав розцінки за інтимні послуги, а також уточнював місце проведення зустрічей.

Богдан Яремёнко заявил, что когда он листал фотографии проституток в своём смартфоне во время заседания Верховной Рады, он просто проверял, как работают журналисты, а не искал женщину на вечер. Более того, его жена позвонила ему и поблагодарила за это. pic.twitter.com/EPs6ZevSkO — Запоріжжя NOW (@ZaporizhzhiaNOW) October 30, 2019

Добірка мемів з тваринами від Comedy Wildlife Photography Awards

Журі визначило 40 світлин, які потрапили у фінал премії. Це знімки кумедних моментів із життя тварин, які розсмішать вас до сліз. Усі фото ТУТ.

Меми про iPhone XI

Після презентації нових продуктів Apple щось пішло не так і користувачі мережі висміяли нові смартфони у численних мемах

Путч Порошенка і загадкова Лєночка

Журналісти зафіксували листування нардепки Єлизавети Богуцької з партії "Слуга народу", яка в особистому повідомлені "Лєночке" пояснила рішення партії та президента Володимира Зеленського залишити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ.

Хлопець, який робив пропозицію дівчині місяць

Британець Еді Окоро вирішив оригінально розіграти свою дівчину перед тим, як зробити їй пропозицію. Цілий місяць він фотографував її поруч з кільцем, але так, щоб вона не побачила – ФОТО.

Скандальний відбір на Євробачення 2019

Переможниця Нацвідбору MARUV відмовилася від участі, а після неї не захотіли їхати в Тель-Авів "срібні" призери Freedom Jazz та володарі третього місця гурту KAZKA. Соцмережі пропонували свої кандидатів

Кличко і його "Су-су-су"

Очільник Київської міської ради Віталій Кличко в черговий раз не зміг підібрати потрібних слів й обмовився під час інтерв'ю . Цього разу мер Києва не зміг вимовити словосполучення "Інститут судових експертиз".

ъуъ съука

Це звичайний чорний кіт, якого хтось відфотошопив. Так з'явився абстрактний мем з підписом "'у' с'ука".

Лента, у кого какой любимый мем?



*это твит пишу не я — а острая нехватка мемов в моём организме pic.twitter.com/YtTvfAq1kQ — Mira Bauk (@mira_bauk) October 25, 2019

Виборець зі спущеними штанами

Український Facebook підірвала фотографія чоловіка, який зняв штани в кабінці для голосування. Більшість користувачів зійшлися на думці, що фото було зроблено саме на одній з виборчих дільниць України під час позачергових виборів до Верховної Ради.

Найкращі меми про фінал серіалу "Гра престолів"

Фанати серіалу створили чимало жартів про останній сезон: безліч фанатських теорій, альтернативні кінцівки, меми. Більше ТУТ

Меми про подорожчання овочів

Українцям у 2019 році не давало спокою різке подорожчання цибулі та капусти. Ціни на одні з найпопулярніших овочів в Україні – цибулю і капусту – стрімко зросли. У мережі поширювалися меми , які висміюють небачене подорожчання таких необхідних для раціону українців продуктів.

Історія зі стадіоном: Порошенко vs Зеленський

За ситуацією навколо передвиборчих дебатів спостерігали всі українці. Й створили багато мемів про самі дебати, і вдосталь жартів про дебати, які так і не відбулися.

Про дебати коротко pic.twitter.com/GuNXcx2ul5 — Дід Панас (@RogerYar) April 19, 2019

Горнятко кави з "Гри престолів"

У кадр восьмого сезону "Гри престолів" потрапив стаканчик зі Starbucks. Історія заплутана, але неважливо, що там відбувалося насправді, коли є стільки мемів!

Вот так невзначай в Игре Престолов пропиарили старбакс.



— Мне, пожалуйста, латте

— Хорошо, как вас зовут?

— У девочки нет имени pic.twitter.com/bVKGz3N1Ux — #MDK (@mudakoff) May 6, 2019

Дематюкація мови

Народна депутатка Ольга Богомолець внесла проєкт Закону "Про протидію лихослів'я" або ж про дематюкацію мови. Звичайно такий курйоз не залишися без мемів

"Слиш ти, разбойнік, іді гуляй, понял?"

Володимир Зеленський під час наради вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка з залу. Перепалка між політиками викликала хвилю жартів в соцмережах.

Жінка кричить на кота

Тепер цим мемом ілюструють будь-яку драматичну сварку. Ці образи легко перекладаються на інших людей чи персонажів.

Штурм "Зони 51"

Цей мем вийшов із жартівливого заходу в фейсбуці. І зайшов занадто далеко. Учасники зустрічі призначили на 20 вересня штурм військової бази в Неваді під назвою "Зона 51". Там, згідно з численними конспірологічними теоріями, уряд США переховував інопланетян і надтехнологічну зброю. На операцію з порятунку полонених прибульців підписалося понад два мільйони осіб, але до воріт бази в день штурму прийшло трохи менше сотні бунтарів. Прибульців нема, зате багато мемів!

He’s training to free the aliens at Area 51... pic.twitter.com/5oz1Q5rUZ6 — Guy (@apiecebyguy) July 15, 2019

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