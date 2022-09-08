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Голова обертом: чому насправді виникає запаморочення

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Причини запаморочення - фото 1
Причини запаморочення / Nik Shuliahin on Unsplash

Мало хто хоча б раз не відчував запаморочення, але небагато людей розуміють, про що цей сигнал організму. Тому детальніше про причини запаморочення читайте далі.

Якщо раптово світ почав хитатись та кружляти, то ви стикнулись з запамороченням. Цей стан може викликати дискомфорт та виникати з різних причин, про що розповіли на платформі доказової медицини "Бережи себе".

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Складність у тому, що такий стан може з’являтися від безлічі захворювань, зовнішніх обставин, внутрішнього сприйняття тощо. І якщо цей симптом є стійким або повторюється регулярно, варто звернутися до лікаря для детального розбору саме вашого випадку, – наголошують фахівці.

Причини запаморочення:

  • Перегрівання, зневоднення;
  • голод;
  • анемія,
  • зниження рівня глюкози;
  • вірусні та бактеріальні інфекції;
  • отруєння;
  • високий чи низький артеріальний тиск;
  • травми голови, вуха;
  • крововтрата, внутрішні кровотечі;
  • стрес, недосип і втома;
  • порушення мозкового кровообігу;
  • алкогольна чи інші види інтоксикації тощо.

Голова обертом: чому насправді виникає запаморочення - фото 512756

Голова обертом: чому насправді виникає запаморочення - фото 512757

Покладаючись на цей перелік можна визначити, чи потрібно вам зараз перекусити, випити води, відпочити, відірватися від справ чи звернутись за допомогою до медиків.

Якщо запаморочення повторюється, триває довго та серйозно турбує, то обов'язково проконсультуйтесь зі своїм сімейним лікарем.

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