Голосування: Хто виграє Нацвідбір на Євробачення 2020?

22 відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Шестеро учасників змагатимуться за можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Розповідаємо, як голосувати за свого фаворита у фіналі відбору на Євробачення-2020. Співакам потрібна ваша підтримка!

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 стане відомо, хто з учасників представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі, який цьогоріч пройде у Роттердамі, що у Нідерландах. Підтримати свого фаворита можна за допомогою СМС-повідомлень або голосуванням у додатку "Телепортал".

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Коли усі фіналісти Національного відбору на Євробачення-2020 виконають свої пісні, продемонструють свої номери, ведучий Сергій Притула оголосить про старт голосування. Для того, щоб підтримати свого фаворита, вам потрібно буде відправити СМС-повідомлення з кодом учасника на номер 7766.

Код учасника – це його порядковий номер:

KRUTЬ JERRY HEIL Go_A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Проголосувати безкоштовно можна через мобільний додаток "Телепортал". Для цього авторизуйтеся у програмі за допомогою однієї зі соцмереж, підтвердьте свій мобільний номер телефону.

Під час того, кого лінії для голосування відкриті, потрібно зайти у розділ "Голосування" та обрати того учасника, який вас найбільше вразив. Голоси з "Телепорталу" автоматично додаються до СМС-голосів від глядачів під час прямого ефіру.

Кожен глядач з одного номера телефону може віддати свій голос за кожного обраного ним учасника лише один раз.

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