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Голос країни 9: українські зірки показали перші кадри із зйомок нового сезону шоу

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Катя Осадча на Голосі країни 9 - фото 1
Катя Осадча на Голосі країни 9 / Instagram

Українські зірки уже почали ділитися першими фото та відео із зйомок нового дев'ятого сезону Голосу країни.

Стильна ведуча "Світського життя" Катя Осадча поділилася з шанувальниками першими кадрами, які були зроблені на зйомках дев'ятого сезону вокального шоу Голос країни. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

До слова: Голос країни 9 сезон: оголошені всі тренери вокального шоу

На фото Катя сидить у гримерці, ще не встигнувши одягти сценічний наряд.

"Ми починаємо зйомки! Дев'ятий сезон!" – написала Осадча.

Крім Каті, на своїй сторінці у Instagram опублікував відео Потап, у якому розповів про нові правила дев’ятого сезону Голосу країни.

Читайте також: Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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