Голос країни 9: українські зірки показали перші кадри із зйомок нового сезону шоу

Українські зірки уже почали ділитися першими фото та відео із зйомок нового дев'ятого сезону Голосу країни.

Стильна ведуча "Світського життя" Катя Осадча поділилася з шанувальниками першими кадрами, які були зроблені на зйомках дев'ятого сезону вокального шоу Голос країни. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Катя сидить у гримерці, ще не встигнувши одягти сценічний наряд.

"Ми починаємо зйомки! Дев'ятий сезон!" – написала Осадча.

Крім Каті, на своїй сторінці у Instagram опублікував відео Потап, у якому розповів про нові правила дев’ятого сезону Голосу країни.

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