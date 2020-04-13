Всесвітній день рок-н-ролу: найкращі фільми про музикантів

13 квітня у світі відзначають День рок-н-ролу! З цієї нагоди, підготували для вас 5 крутих фільмів, які передадуть відповідну атмосферу та темп життя музикантів. Гарного перегляду!

Сід та Ненсі

Оригінальна назва: Sid & Nancy

Жанр: драма

Рік: 1986

Країна: Великобританія

Тривалість: 111 хв

Режисер: Алекс Кокс

Актори: Гері Олдмен, Хлоя Уебб

Сюжет. Це історія про Сіда Вішеса, басиста Sex Pistols, якого заарештували за вбивство його подруги Ненсі, яка померла в 1979 році від передозування героїном до того, як справа надійшла до суду.

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Оксамитова золота жила

Оригінальна назва: Velvet Goldmine

Жанр: драма, музичний фільм

Рік: 1998

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 124 хв

Режисер: Тод Хейнс

Актори: Юен Макгрегор, Джонатан Ріс-Маєрс, Тоні Коллетт, Крістіан Бейл

Сюжет. Цю історію відтворює журналіст Артур Стюарт, який повинен відшукати власне минуле. Він пише статтю про загадкове зникнення колишньої зірки глем-року Брайана Слейда. Коли Стюарт знаходить і розмовляє з людьми, пов'язаними зі Слейдом, намагаючись з'ясувати, що сталося, він переглядає глем-рок-сцена 70-х у серії віньєток, які відтворюють історії Слейда та інших, хто брав участь у їхньому житті.

Школа року

Оригінальна назва: The School of Rock

Жанр: комедія, музичний фільм

Рік: 2003

Країна: США

Тривалість: 108 хв

Режисер: Річард Лінклейтер

Актори: Джек Блек, Майк Вайт

Сюжет. Джек Блек грає гітариста з манією величі. Його вигнали зі своєї групи, він відчайдушно працює і видає себе за вчителя на заміні й перетворює п'ятий клас в рок-гурт. Джоан Касак зображує директора приватної школи, де Блек готує дітей до битви гуртів.

Мене там немає

Оригінальна назва: I'm Not There

Жанр: комедія

Рік: 2007

Країна: США, Німеччина

Тривалість: 107 хв

Режисер: Тод Гейнс

Актори: Крістіан Бейл, Кейт Бланшетт, Маркус Карл Франклін, Річард Гір, Гіт Леджер, Бен Вішоу

Сюжет. Розповідь про життя Боба Ділана. В основі сюжету шість персонажів втілюють різні аспекти життя та творчості музиканта.

Вбити Боно

Оригінальна назва: Killing Bono

Жанр: комедія

Рік: 2011

Країна: Великобританія

Тривалість: 114 хв

Режисер: Нік Гемм

Актори: Бен Барнс, Роберт Шіен, Крістен Ріттер, Піт Постлетуейт, Джастін Уодделл, Пітер Серафинович, Люк Тредевей, Г'ю О'Конор, Ліза Мак-Аллістер, Ральф Браун

Сюжет. Ґрунтуючись на реальних подіях, фільм розповідає історію молодого ірландського рокера Ніла МакКорміка та його молодшого брата Івана, які намагаються стати рок-зірками, але можуть виглядати лише як їхні шкільні друзі. Утворюють U2 та стають найбільшою групою світу. Фільм базується на спогаді Ніла МакКорміка "Вбивство Боно: Я – Дуппельгангер Боно".

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