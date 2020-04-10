ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж

Ми обрали найпопулярніші хіти українських виконавців та прочитали коментарі слухачів до них. Відгадайте, про які саме пісні говорять коментатори. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Під кліпами цих виконавців тисячі коментарів, а переглядів відео в рази більше. Ми обрали найвідповідніші коментарі, в яких ви знайдете натяк та підказку на правильну відповідь. То що ж це за пісні?

І ще: Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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