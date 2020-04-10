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ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
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Ми обрали найпопулярніші хіти українських виконавців та прочитали коментарі слухачів до них. Відгадайте, про які саме пісні говорять коментатори. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Під кліпами цих виконавців тисячі коментарів, а переглядів відео в рази більше. Ми обрали найвідповідніші коментарі, в яких ви знайдете натяк та підказку на правильну відповідь. То що ж це за пісні?
І ще: Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!
* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!
До теми: Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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