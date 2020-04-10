Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж

  • 214
музичний тест - фото 1
музичний тест

Ми обрали найпопулярніші хіти українських виконавців та прочитали коментарі слухачів до них. Відгадайте, про які саме пісні говорять коментатори. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Під кліпами цих виконавців тисячі коментарів, а переглядів відео в рази більше. Ми обрали найвідповідніші коментарі, в яких ви знайдете натяк та підказку на правильну відповідь. То що ж це за пісні?

І ще: Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Аджарське застілля на карантині
  • 08:00
  • 78
Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
  • 05 квітня, 19:20
  • 404
ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 550
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Топ Важлива