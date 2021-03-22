Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників

Дев'ятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 21 березня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов далі під час других вокальних боїв у дев'ятому ефірі шоу.

Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 21 березня, на телеканалі 1+1 вийшов дев'ятий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

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Пройшли останній раунд батлів, в яких брали участь підопічні тренерів. Кожен з них повинен був вибрати одного з двох конкурсантів своєї команди, які виходили на сцену.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 9 випуск

Фролова Євгенія vs. Потреваєв Денис — "Неболей"

Кудінов Андрій vs. Шабан Ірина — "Shallow"

Семьохіна Євгенія vs. Хоменко Володимир — "Closed On Sunday"

Леонтьєв Нікіта vs. Лазановський Сергій — "Тримай"

Борисюк Віталій vs. Каверін Володимир — "Вовчиця"

Саулє Жумабєкова vs. NIKITA LOMAKIN — "Earned It"

Біляк Олександр vs. Гадомич Анна — "Torn"

Левашева Альона vs. Лім Олександр — "Закрили Твої Очі"

Муха Богдан vs. Нікулін Костянтин — "Send me an angel"

Mary Soddy vs. Гнатюк Вікторія — "Горіла сосна"

Стрига Аліса vs. Смерека Андрій — "Дим"

Ірина Ебралідзе vs. Лаура Марті — "In The Shadows"

Коваленко Сергій vs. Діденко Андрій — "Майже Весна"

Надія Мейхер vs. Тимочко Юлія — "Две Звезды"

Чернишенко Петро vs. Хохлан Влад — "Спи Собі Сама"

Саша Таб vs. Ганапольська Олександра — "Туда"

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