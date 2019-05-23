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Голос діти 5 сезон: дата виходу і судді вокального шоу 2019

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Голос діти 5 сезон: дата виходу і судді вокального шоу 2019 - фото 1

Вже оголосили зіркових тренерів проекту "Голос. Діти". Дізнайтесь, хто буде шукати талановитих дітлахів у п'ятому сезоні улюбленого шоу!

Новий сезон "Голос. Діти" розпочнеться 26 травня о 21:00 на телеканалі "1+1". Це буде 5 сезон улюбленого шоу!

І ще: Голос Діти 5: названо першого зіркового тренера

Незабаром усі шанувальники пісенного шоу "Голос. Діти" будуть стежити за маленькими талантами. Ведучими шоу будуть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Голос діти 5 сезон: дата виходу і судді вокального шоу 2019 - фото 329597

Судді музичного шоу "Голос. Діти 5"

Під час першого прямого ефіру дев'ятого сезону проекту "Голос країни" озвучили ім'я першого тренера "Голосу. Діти". Ним виявився епатажний співак DZIDZIO. Відповідну заяву зробив сам співак, коли до нього підійшла телеведуча Катя Осадча. Він наголосив на тому, що офіційно стане зірковим тренером дитячої версії "Голосу".

Також у суддівському кріслі сидітиме Джамала. Цей сезон шоу буде для неї особливим, адже вона тепер у новій ролі – мами!

І ще одні зірки у журі – дует "Время и Стекло". Надя Дорофеєва та Позитив вже брали участь у шоу в ролі суддів, тож це буде для них не вперше.

Отже, три крісла, чотири зірки, фантастичні дитячі голоси, неймовірні ефіри – фанати чекають, коли вже розпочнеться шоу й судді будуть формувати свої команди!

До теми: Переможниця шоу Голос Діти презентувала свій дебютний кліп

Джерело: Радіо Максимум
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