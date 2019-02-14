Шахтар – Айнтрахт: дивитися відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Матч Шахтар – Айнтрахт у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи вразив несподіваними поворотами. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів 14 лютого!

Донецький Шахтар у своїй першій грі в Лізі Європи 2019 приймав німецький Айнтрахт: підопічні Паулу Фонсеки зустрілися з суперником у Харкові. До вашої уваги огляд напруженого поєдинку 14 лютого!

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Матч Шахтар – Айнтрахт розпочався із швидкого голу. На жаль, у ворота українців. Уже на 7 хвилині після навісу зі штрафного Мартін Хінтереггер переграв Ісмаїлі та головою пробив у нижній кут. Пятов упіймав м'яч вже за лінією воріт – 0:1 на користь німців.

Дивитися онлайн відео голу Хінтереггера (Айнтрахт):

Однак буквально за лічені хвилини "гірники" зрівняли рахунок! Захисник Айнтрахта штовхнув Мораєса в штрафному, унаслідок чого арбітр призначив пенальті. Марлос з 11-метрової позначки пробив точно в нижній кут.

Дивитися онлайн відео голу Тайсона (Шахтар) на 10 хвилині:

Несподівано одразу після голу Шахтар залишився в меншості. Тарас Степаненко вмудрився отримати дві жовті картки за 10 хвилин та був змушений покинути поле.

Навіть удесятьох донеччани втримали оборону в першому таймі, однак уже на самому початку другої 45-хвилинки Шахтар пропустив. Знову відмінно з правого флангу навісив Йович, після чого Філіпу Костичу залишилося тільки не промахнутися по покинутих П'ятовим воротах.

Дивитися онлайн відео голу Костича на 50 хвилині (Айнтрахт):

І цього разу підопічні Фонсеки зуміли зрівняти рахунок. На 67 хвилині лівому фланзі зародилася комбінація Шахтаря, під час якої Мораєс віддав ідеальну передачу в штрафний на Тайсона, який пробив в дальній кут.

Дивитися онлайн відео голу Тайсона:

Гості мали чимало нагод вирватися вперед, але гірники зуміли відбити всі атаки та втримати нічию. Поєдинок завершився з рахунком 2:2 – Шахтар у меншості показав хорошу гру. Уже 21 лютого команда продовжить боротьбу за вихід у наступний раунд Ліги Європи.

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