Олімпіакос – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Матч між командами Олімпіакос – Динамо відбувся у четвер, 14 лютого. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів запеклого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи!

Київське Динамо першу гру в Лізі Європи 2019 провело на виїзді: підопічні Олександра Хацкевича зустрілися з грецьким Олімпіакосом. До вашої уваги огляд поєдинку 14 лютого!

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Господарі поля впевнено розпочали гру і вже на 9 хвилині матчу відкрили рахунок в матчі. Влучним ударом у ворота Динамо відзначився Ахмед Хассан.

Дивитися онлайн відео голу Хассана (Олімпіакос):

Кияни зрівняли рахунок на 27 хвилині: Віталій Буяльський після передачі Томаша Кендзьори пробив без шансів для голкіпера.

Дивитися онлайн відео голу Буяльського (Динамо):

Утім, під завісу першого тайму греки знову вирвалися вперед. Жіал Діаш потужним ударом здалеку не залишив жодного шансу нашому Денису Бойку.

Дивитися онлайн відео голу Діаша (Олімпіакос):

У першій 45-хвилинці "біло-сині" відзначилися лише єдиним ударом у ворота суперника.

Натомість другий тайм Динамо провело значно активніше. Гольові моменти мали Микола Шапаренко та Віктор Циганков, однак й Олімпіакос міг забити.

Доля матчу вирішилася в останні хвилини: Беньямін Вербіч забив після скидки Циганкова і таким чином виборов нічию для Динамо. 2:2 – пристойний результат на виїзді! Матч-відповідь, нагадаємо, відбудеться вже 21 лютого.

Дивитися онлайн відео голу Вербіча:

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