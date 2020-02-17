Голі британки знялися для благодійності: пікантні фото (18+)

У Великобританії оголені жінки знялися для благодійного календаря. У фотосесії взяли участь любительки відпочинку в будинках на колесах у віці від 20 до 80 років.

Автором зйомки став фотограф Енді Вокер. За його словами, для календаря позували жінки від 20 до 80 років. Всі вони віддають перевагу відпочинку в трейлерних парках.

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Тому благодійний вечір з продажу календаря був проведений в одному з парків для будинків на колесах. Британки знялися без одягу на тракторі, а також з дрилями в руках. Інтимні місця вони прикривали різними предметами: журналами, капелюхами, шарфами і т.д.

З продажу календаря і благодійного вечора виручили 22 тисячі фунтів стерлінгів. Їх передали благодійному фонду Breast Cancer Care, що фінансує дослідження і лікування раку грудей.

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