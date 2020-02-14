Американець заплатить 25 тисяч доларів тому, хто допоможе йому знайти другу половинку

47-річний холостяк Джефф Гебхарт з американського містечка Прері Віллідж у штаті Канзас обіцяє заплатити $ 25 тисяч людині, яка знайде йому другу половинку. Але, звичайно ж, є кілька умов.

Щасливчик, який познайомить Джеффа з дівчиною його мрії, не отримає всі гроші відразу. Джефф сказав, що заплатить $ 5 тисяч після першої річниці з новою дівчиною. Сума буде виплачуватися протягом 5 років. Тобто звідник отримає обіцяні гроші, тільки якщо пара не розійдеться протягом цього терміну.

І ще: Дві речі в жіночому образі, які змусять чоловіка закохатися

Свою пропозицію Гебхарт пояснює тим, що йому набридло зустрічатися традиційним способом, а сайти знайомств чоловік і зовсім вважає токсичними. За його словами, він вирішив мислити нестандартно. Разом з психологами Джефф створив свій сайт, над яким працював пів року. У двохвилинному ролику холостяк розповідає, що він не був одружений, але перебував у тривалих стосунках. У нього немає дітей, але є улюблена собака по кличці Ганнер. Крім $ 25 тисяч, які отримає той, хто знайде йому дівчину, ще стільки ж Джефф перерахує благодійної організації або на рахунок притулку для собак.

Дівчата можуть і самі познайомитися з Джеффом, заповнивши анкети, які розробив психіатр. За відповідями він зрозуміє, чи є перспектива у стосунках з тією або іншою жінкою. Але платити дівчині за знайомство чоловік не збирається.

Джефф розуміє, що це не найпростіший і зручний спосіб почати стосунки, але сподівається, що такий підхід виправдає себе.

Читайте також: Три поради парам, у яких кохання на відстані