Голе фото дочки легендарного хокеїста розбурхало Instagram (18+)

Дочка знаменитого хокеїста Вейна Грецкі підірвала мережу відвертим знімком, на якому позує без одягу. Пікантний кадр з'явився на сторінці моделі в Instagram.

Так, справжній ажіотаж на сторінці дочки легендарного хокеїста Вейна Грецкі Пауліни викликала її крайня публікація. Дівчина оголилася заради ефектного знімка. За 11 годин з моменту публікації фото зібрало майже 90 тисяч лайків. При цьому, на сторінку дівчини підписано понад 900 тисяч осіб.

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Для нового знімка красуня вирішила одянути лише капелюх, а інтимні місця дівчина прикрила руками.

Батько дівчини Вейн Гретцкі є одним з найвідоміших спортсменів в історії. Канадець чотири рази вигравав Кубок Стенлі, дев'ять разів отримував приз "Харт Трофі" (найціннішому гравцеві сезону), 10-разовий володар "Арт Росс Трофі" (найкращому бомбардирові), а також автор 61-го рекорду в хокеї! А ще він має українське коріння, адже його бабуся родом з Тернопільської області. Зі своїм дідусем, вихідцем з Білорусі, Вейн розмовляв українською.

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