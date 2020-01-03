"Гола" Кортні Кардашян на підлозі збентежила мережу

Учасниця популярного американського реаліті-шоу Кортні Кардашян показала неоднозначні новорічні знімки з дочкою. Фото з'явилися на офіційній сторінці зірки в Instagram.

На знімках Кардашян разом зі своєю дочкою Пенелопою сидить на матраці біля каміна. На одному знімку мати обіймає дівчину сидячи, на іншому вони обнімаються лежачи.

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При цьому мати і дочка прикриті ковдрою, з-під якої видно оголені ноги, стегна і плече зірки. Жодного одягу на ній не помітно. Деякі дописувачі припустили, що Кортні оголена, і засудили її за таку відвертість поруч з доволі дорослою донькою.

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