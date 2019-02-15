Годинник, фітнес-браслет і навушники: які ще гаджети представить Samsung на MWC 2019

Оновлення програми Samsung наручних пристроїв випадково розкрило всю лінійку нових продуктів, які будуть анонсовані разом з флагманським смартфоном Galaxy S10. Дізнайтеся, що компанія покаже на MWC 2019.

Зокрема, додаток Galaxy Wearable для Android, раніше відомий під назвою Samsung Gear, тепер відображає кілька нових продуктів на головній сторінці. Серед них згадуються безпровідні навушники, "розумний" годинник і фітнес-трекер.

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Першими в списку – "розумний" годинник Galaxy Watch Active. Судячи з усього, це саме та модель, яка фігурувала в недавніх витоках під назвою Galaxy Sport. Судячи з даних додатка, ця новинка виконана у 40-міліметровому корпусі і з'явиться на ринку у щонайменше двох варіантах колірного оформлення.

Гаджети, які покаже компанія Samsung на MWC

Також повідомляється про два нові фітнес-трекери Galaxy Fit і Galaxy Fit e, які виконані у вигляді годинника й оснащені гумовими ремінцями. Поки не уточнюється, які відмінності будуть між цими двома моделями.

Також отримала підтвердження інформація про намір Samsung випустити безпровідні навушники Galaxy Buds.

Нагадаємо, офіційний анонс смартфона Samsung Galaxy S10 і інших новинок компанії має відбутися 20 лютого.

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