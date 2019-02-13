У мережі з'явилося відео з робочим Samsung Galaxy S10 Plus

За тиждень до офіційної презентації в мережі з'явилося відео з демонстрацією Samsung Galaxy S10 Plus. Прийдешні флагмани південнокорейського гіганта вже неодноразово показували на фотографіях і якісних рендерах, але це перший раз, коли робочий зразок вдалося детально розглянути наживо.

Показаний у ролику Samsung Galaxy S10 Plus повністю ідентичний тому, що ми вже неодноразово бачили в різних витоках.

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У смартфона вигнутий з боків дисплей з отвором у верхньому правому кутку під подвійну фронтальну камеру. На екран наклеєно захисне скло або плівка з круглим отвором, де, судячи з усього, розміщений ультразвуковий сканер відбитків пальців.

На нижній межі можна розглянути роз'єм для зарядки, динамік і 3,5-мм аудіовихід, що явно потішить меломанів і прихильників провідних навушників. Зворотний бік нам не показали, але з попередніх витоків відомо, що у Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus там розміститься потрійна камера.

Офіційна презентація нових флагманів Samsung відбудеться 20 лютого.

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