Samsung розповіла про ключові особливості Galaxy S10 у промо-роликах

Рекламна кампанія флагманської лінійки Samsung Galaxy S10 увійшла в активну фазу. На сторінці Samsung Vietnam на YouTube опублікували три офіційних рекламних ролики, які рекламують основні особливості флагманського смартфона Galaxy S10. Тривалість кожного ролика становить 7 секунд.

Перший ролик натякає на наявність підекранного дактилоскопічного датчика. За попередніми витоками ми вже знаємо, що Samsung Galaxy S10 отримає ультразвуковий сканер відбитків пальців, який за точністю та швидкістю роботи перевершує більш поширені зараз оптичні моделі.

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Крім того, виробник підкреслює, наскільки вигідно виглядає Galaxy S10 спереду на тлі конкурентів, що використовують екрани зі звичною формою вирізу, яку в народі прозвали "монобровою". Примітно, що в цьому випадку Galaxy S10 показується без круглого/овального отвору під фронтальну камеру в правому верхньому куті. Тут також варто згадати, що молодша модель серії Galaxy S10e замість підекранного сканера отримає звичайний на бічній грані.

Другий відеоролик підтверджує здатність Samsung Galaxy S10 виступати в ролі портативного акумулятора та заряджати інші сумісні пристрої бездротовим способом. Нагадаємо, така ж функція раніше з'явилася у Huawei Mate 20 Pro.

Нарешті, третій ролик підтверджує недавні чутки про те, що фронтальна камера смартфона Samsung Galaxy S10 отримає оптичну стабілізацію та зможе знімати відео 4K.

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 призначена на 20 лютого.

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