У мережі з'явилися дані про смарт-годинник Samsung Galaxy Watch Active

В інтернеті з'явилися відомості про нову модель "розумних" годинників Samsung. Як очікується, пристрій надійде на ринок під назвою Galaxy Watch Active.

З чуток, ця модель позбудеться інноваційного поворотного безеля, який використовувався у попередніх версіях. Крім того, пристрій отримає більш компактний дисплей.

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Згідно з наявною інформацією, смарт-годинник Samsung Galaxy Watch Active оснащений сенсорним AMOLED дисплеєм діагоналлю 1,1 дюйма, який забезпечує дозвіл 360х360 точок.

У моделі Gear Sport використовувався 1,2-дюймовий дисплей, і вона підходила не для кожного зап'ястя. Зменшений дисплей і відмова від поворотного безеля дозволять зробити годинник більш компактними, але тепер користувачам доведеться покладатися винятково на дотики.

Новий годинник від Samsung буде компактнішим

В результаті зменшення розмірів пристрою також була зменшена і батарея. Якщо у попередній моделі використовувався акумулятор місткістю 300 мАг, то в Galaxy Watch Active цей показник знижений до 236 мАг. При цьому випуск збільшеної моделі з більшим дисплеєм і збільшеною батареєю не передбачений. Водночас товщина новинки збільшиться до 13 мм (проти 11,6 мм у Gear Sport).

Передбачається, що "розумний" годинник Samsung Galaxy Watch Active буде водонепроникним при зануренні на глибину до 50 метрів. Пристрій працює на базі 2-ядерного процесора Exynos 9110. Годинник отримає 4 ГБ пам'яті, вбудовані модулі бездротового зв'язку Bluetooth 4.2, NFC і Wi-Fi. Підтримка мобільного зв'язку 3G або 4G не передбачена. Повідомляється про використання ОС Tizen (версія 4.0.0.3) з підтримкою Bixby Reminders.

Як очікується, офіційна презентація "розумного" годинника Galaxy Watch Active відбудеться одночасно з анонсом нового флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 – буквально на наступному тижні.

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