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Година Землі 2019: коли українцям потрібно вимкнути світло

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Година Землі 2019 - фото 1
Година Землі 2019 / thedailyq

Сьогодні, 30 березня, пройде Міжнародна година Землі. Це масштабна акція, під час проведення якої WWF закликає вимкнути світло на одну годину у знак небайдужості до майбутнього нашої планети. Дізнайтеся, коли потрібно вимкнути світло в Україні.

Година Землі – це наймасовіша екологічна акція на планеті. У ній беруть участь понад 2 мільярди людей по всьому світу. У 188 країнах гасне світло у домівках та підсвічування понад 18 000 архітектурних пам'яток.

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У 2019 році Міжнародна година Землі відбудеться у 13-й раз.

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Коли потрібно вимкнути світло в Україні

Головна фішка цього флешмобу в тому, що жителі різних країн світу в один і цей же час вимикають світло у приміщеннях рівно на одну годину. Це робиться для того, щоб прищепити суспільству дбайливе ставлення до природи, зробити громадський заклик до рішучих заходів з збереження клімату нашої планети і турботи про її обмежені ресурси.

Коли потрібно вимкнути світло в Україні на Годину Землі у 2019 році

Сьогодні, 30 березня, всім охочим приєднатися до глобальної світової акції слід вимкнути світло у всіх приміщеннях рівно на одну годину з 19.30 по 20.30 за київським часом. До флешмобу щорічно долучаються не тільки мешканці звичайних будинків і працівники різних організацій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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