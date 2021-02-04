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Відомо, з якою піснею Go-A представлятимуть Україну на Євробаченні 2021: відео і текст

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Go-A поїде на Євробачення з піснею ШУМ - фото 1
Go-A поїде на Євробачення з піснею ШУМ

Нарешті стало відомо, з якою піснею Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2021 представлятиме колектив Go-A. Розповідаємо, яка композиція представлятиме нашу країну у Роттердамі!

Гурт Go-A на своїй сторінці у фейсбуці розповів, з якою піснею представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2021 у нідерландському Роттердамі.

До теми: Євробачення 2021: в якому форматі пройде пісенний конкурс у Роттердамі

Отже, вибір зроблено! Для нас це справді велика несподіванка. Коли ми обирали три пісні на розгляд журі, то подумали, що не можемо не додати до списку "ШУМ", адже багато хто з вас просив відправити її на Євробачення. І ми подумали, що це буде своєрідний прояв уваги до людей, яким ця пісня припала до душі, – зазначили у колективі.

Тож, як ви вже зрозуміли, Україну на Євробаченні 2021 Go-A представлятиме з композицією "ШУМ". На початку березня колектив представить оновлений варіант пісні, а також ролик, який опублікують на офіційній платформі конкурсу.

Go-A – ШУМ, дивіться кліп на пісню, яка представить Україну на Євробаченні 2021:

Go-A – ШУМ, слова та текст пісні

А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо розплетемо Шума
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Готові ШУМіти разом з Go-A? Тоді вивчайте слова пісні та не забувайте про хештег #НЕГНИПАТИК!

Читайте також: Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії

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