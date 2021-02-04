Відомо, з якою піснею Go-A представлятимуть Україну на Євробаченні 2021: відео і текст

Нарешті стало відомо, з якою піснею Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2021 представлятиме колектив Go-A. Розповідаємо, яка композиція представлятиме нашу країну у Роттердамі!

Гурт Go-A на своїй сторінці у фейсбуці розповів, з якою піснею представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2021 у нідерландському Роттердамі.

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Отже, вибір зроблено! Для нас це справді велика несподіванка. Коли ми обирали три пісні на розгляд журі, то подумали, що не можемо не додати до списку "ШУМ", адже багато хто з вас просив відправити її на Євробачення. І ми подумали, що це буде своєрідний прояв уваги до людей, яким ця пісня припала до душі, – зазначили у колективі.

Тож, як ви вже зрозуміли, Україну на Євробаченні 2021 Go-A представлятиме з композицією "ШУМ". На початку березня колектив представить оновлений варіант пісні, а також ролик, який опублікують на офіційній платформі конкурсу.

Go-A – ШУМ, дивіться кліп на пісню, яка представить Україну на Євробаченні 2021:

Go-A – ШУМ, слова та текст пісні

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо розплетемо Шума

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетися, Шуме, розплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Готові ШУМіти разом з Go-A? Тоді вивчайте слова пісні та не забувайте про хештег #НЕГНИПАТИК!

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