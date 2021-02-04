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Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії
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Популярні акторки Сара Джессіка Паркер та Тараджі Пенда Генсон назвали номінантів на 78-у премію Золотий глобус 2021. Хто ж позмагається за одну із найпрестижніших американських кінонагород цього року - читайте далі.
Став відомий список номінантів на "Золотий глобус 2021" - головну премію голлівудської преси, яка хоч і змінить формат через пандемію коронавірусу, але пройде 28 лютого у віртуальному режимі. Глядачі зможуть оцінити онлайн-трансляцію з Лос-Анджелеса та з Нью-Йорка, яку проведуть акторки Емі Мередіт Полер та Тіна Фей.
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Номінанти на Золотий глобус 2021:
Найкраща драма (фільм):
- Батько (The Father)
- Манк (Mank)
- Земля кочівників (Nomadland)
- Перспективна дівчина (Promising Young Woman)
- Суд над чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7)
Найкраща комедія або мюзикл:
- Борат 2 (Borat Subsequent Moviefilm)
- Гамільтон (Hamilton)
- М'юзік (Music)
- Зависнути в Палм Спрінгс (Palm Springs)
- Випускний (The Prom)
Борат 2, дивитись трейлер фільму онлайн:
Найкраща чоловіча роль (драма):
- Різ Ахмед, Звук металу (Sound of Metal)
- Чедвік Боузман, Ма Рейні: Матір блюзу (Ma Rainey's Black Bottom)
- Ентоні Гопкінс, Батько (The Father)
- Гері Олдмен, Манк (Mank)
- Тахар Рахім, Мавританець (The Mauritanian)
Найкраща жіноча роль (драма):
- Віола Девіс, Ма Рейні: Матір блюзу (Ma Rainey's Black Bottom)
- Андра Дей, Сполучені Штати проти Біллі Голідей (The United States vs. Billie Holiday)
- Ванесса Кірбі, Фрагменти жінки (Pieces of a Woman)
- Френсіс МакДорманд, Земля кочівників (Nomadland)
- Кері Малліган, Перспективна дівчина (Promising Young Woman)
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):
- Саша Барон Коен, Борат 2 (Borat Subsequent Moviefilm)
- Джеймс Корден, Випускний (The Prom)
- Лін-Мануель Міранда, Гамільтон (Hamilton)
- Дев Патель, Історія Девіда Коперфільда (The Personal History of David Copperfield)
- Енді Семберг, Зависнути в Палм Спрінгс (Palm Springs)
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):
- Марія Бакалова, Борат 2 (Borat Subsequent Moviefilm)
- Кейт Хадсон, М'юзік (Music)
- Мішель Пфайффер, Піти без прощання (French Exit)
- Розамунд Пайк, Аферистка (I Care a Lot)
- Аня Тейлор Джой, Емма (Emma)
Найкращий режисер (фільм):
- Емералд Феннелл, Перспективна дівчина (Promising Young Woman)
- Девід Фінчер, Манк (Mank)
- Регіна Кінг, Одна ніч у Маямі (One Night in Miami)
- Аарон Соркін, Суд над чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7)
- Хлоя Чжао, Земля кочівників (Nomadland)
Перспективна дівчина, дивитись трейлер фільму онлайн:
Найкращий сценарій:
- Емералд Феннелл, Перспективна дівчина (Promising Young Woman)
- Джек Фінчер, Манк (Mank)
- Аарон Соркін, Суд над чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7)
- Флоріан Зеллер та Крістофер Гемптон, Батько (The Father)
- Хлоя Чжао, Земля кочівників (Nomadland)
Найкращий анімаційний фільм:
- Родина Крудс 2 (The Croods: A New Age)
- Уперед (Onward)
- Подорож на Місяць (Over the Moon)
- Душа (Soul)
- Вовча ватага (Wolfwalkers)
Найкращий телевізійний серіал (драма):
- Корона (The Crown)
- Країна Лавкрафт (Lovecraft Country)
- Мандалорець (The Mandalorian)
- Озарк (Ozark)
- Ретчед (Ratched)
Ретчед, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Найкращий телевізійний серіал (комедія):
- Емілі в Парижі (Emily in Paris)
- Стюардеса (The Flight Attendant)
- Велика (The Great)
- Шіттс-Крік (Schitt's Creek)
- Тед Лассо (Ted Lasso)
Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:
- Нормальні люди (Normal People)
- Ферзевий гамбіт (The Queen's Gambit)
- Маленька сокира (Small Axe)
- Знищення (The Undoing)
- Неортодоксальна (Unorthodox)
Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма):
- Джейсон Бейтман, Озарк (Ozark)
- Джош О’Коннор, Корона (The Crown)
- Боб Оденкерк, Краще подзвоніть Солу (Better Call Saul)
- Аль Пачіно, Мисливці (Hunters)
- Метью Ріс Еванс, Перрі Мейсон (Perry Mason)
Перрі Пейсон, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Найкраща жіноча роль у серіалі (драма):
- Олівія Колман, Корона (The Crown)
- Джоді Комер, Вбиваючи Єву (Killing Eve)
- Емма Коррін, Корона (The Crown)
- Лора Лінні, Озарк (Ozark)
- Сара Полсон, Ретчед (Ratched)
Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл):
- Дон Чедлі, Чорний понеділок (Black Monday)
- Ніколас Голт, Велика (The Great)
- Юджин Леві, Шіттс-Крік (Schitt's Creek)
- Джейсон Судейкіс, Тед Лассо (Ted Lasso)
- Рамі Юссеф, Рамі (Ramy)
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