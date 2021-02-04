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Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії

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Золотий глобус 2021: список номінантів - фото 1
Золотий глобус 2021: список номінантів

Популярні акторки Сара Джессіка Паркер та Тараджі Пенда Генсон назвали номінантів на 78-у премію Золотий глобус 2021. Хто ж позмагається за одну із найпрестижніших американських кінонагород цього року - читайте далі.

Став відомий список номінантів на "Золотий глобус 2021" - головну премію голлівудської преси, яка хоч і змінить формат через пандемію коронавірусу, але пройде 28 лютого у віртуальному режимі. Глядачі зможуть оцінити онлайн-трансляцію з Лос-Анджелеса та з Нью-Йорка, яку проведуть акторки Емі Мередіт Полер та Тіна Фей.

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Номінанти на Золотий глобус 2021:

Найкраща драма (фільм):

  • Батько (The Father)
  • Манк (Mank)
  • Земля кочівників (Nomadland)
  • Перспективна дівчина (Promising Young Woman)
  • Суд над чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7)

Найкраща комедія або мюзикл:

  • Борат 2 (Borat Subsequent Moviefilm)
  • Гамільтон (Hamilton)
  • М'юзік (Music)
  • Зависнути в Палм Спрінгс (Palm Springs)
  • Випускний (The Prom)

Борат 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

Найкраща чоловіча роль (драма):

  • Різ Ахмед, Звук металу (Sound of Metal)
  • Чедвік Боузман, Ма Рейні: Матір блюзу (Ma Rainey's Black Bottom)
  • Ентоні Гопкінс, Батько (The Father)
  • Гері Олдмен, Манк (Mank)
  • Тахар Рахім, Мавританець (The Mauritanian)

Найкраща жіноча роль (драма):

  • Віола Девіс, Ма Рейні: Матір блюзу (Ma Rainey's Black Bottom)
  • Андра Дей, Сполучені Штати проти Біллі Голідей (The United States vs. Billie Holiday)
  • Ванесса Кірбі, Фрагменти жінки (Pieces of a Woman)
  • Френсіс МакДорманд, Земля кочівників (Nomadland)
  • Кері Малліган, Перспективна дівчина (Promising Young Woman)


Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

  • Саша Барон Коен, Борат 2 (Borat Subsequent Moviefilm)
  • Джеймс Корден, Випускний (The Prom)
  • Лін-Мануель Міранда, Гамільтон (Hamilton)
  • Дев Патель, Історія Девіда Коперфільда (The Personal History of David Copperfield)
  • Енді Семберг, Зависнути в Палм Спрінгс (Palm Springs)

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

  • Марія Бакалова, Борат 2 (Borat Subsequent Moviefilm)
  • Кейт Хадсон, М'юзік (Music)
  • Мішель Пфайффер, Піти без прощання (French Exit)
  • Розамунд Пайк, Аферистка (I Care a Lot)
  • Аня Тейлор Джой, Емма (Emma)

Найкращий режисер (фільм):

  • Емералд Феннелл, Перспективна дівчина (Promising Young Woman)
  • Девід Фінчер, Манк (Mank)
  • Регіна Кінг, Одна ніч у Маямі (One Night in Miami)
  • Аарон Соркін, Суд над чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7)
  • Хлоя Чжао, Земля кочівників (Nomadland)

Перспективна дівчина, дивитись трейлер фільму онлайн:

Найкращий сценарій:

  • Емералд Феннелл, Перспективна дівчина (Promising Young Woman)
  • Джек Фінчер, Манк (Mank)
  • Аарон Соркін, Суд над чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7)
  • Флоріан Зеллер та Крістофер Гемптон, Батько (The Father)
  • Хлоя Чжао, Земля кочівників (Nomadland)

Найкращий анімаційний фільм:

  • Родина Крудс 2 (The Croods: A New Age)
  • Уперед (Onward)
  • Подорож на Місяць (Over the Moon)
  • Душа (Soul)
  • Вовча ватага (Wolfwalkers)

Найкращий телевізійний серіал (драма):

  • Корона (The Crown)
  • Країна Лавкрафт (Lovecraft Country)
  • Мандалорець (The Mandalorian)
  • Озарк (Ozark)
  • Ретчед (Ratched)

Ретчед, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Найкращий телевізійний серіал (комедія):

  • Емілі в Парижі (Emily in Paris)
  • Стюардеса (The Flight Attendant)
  • Велика (The Great)
  • Шіттс-Крік (Schitt's Creek)
  • Тед Лассо (Ted Lasso)

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:

  • Нормальні люди (Normal People)
  • Ферзевий гамбіт (The Queen's Gambit)
  • Маленька сокира (Small Axe)
  • Знищення (The Undoing)
  • Неортодоксальна (Unorthodox)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма):

  • Джейсон Бейтман, Озарк (Ozark)
  • Джош О’Коннор, Корона (The Crown)
  • Боб Оденкерк, Краще подзвоніть Солу (Better Call Saul)
  • Аль Пачіно, Мисливці (Hunters)
  • Метью Ріс Еванс, Перрі Мейсон (Perry Mason)

Перрі Пейсон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Найкраща жіноча роль у серіалі (драма):

  • Олівія Колман, Корона (The Crown)
  • Джоді Комер, Вбиваючи Єву (Killing Eve)
  • Емма Коррін, Корона (The Crown)
  • Лора Лінні, Озарк (Ozark)
  • Сара Полсон, Ретчед (Ratched)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл):

  • Дон Чедлі, Чорний понеділок (Black Monday)
  • Ніколас Голт, Велика (The Great)
  • Юджин Леві, Шіттс-Крік (Schitt's Creek)
  • Джейсон Судейкіс, Тед Лассо (Ted Lasso)
  • Рамі Юссеф, Рамі (Ramy)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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