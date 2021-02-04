Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії

Популярні акторки Сара Джессіка Паркер та Тараджі Пенда Генсон назвали номінантів на 78-у премію Золотий глобус 2021. Хто ж позмагається за одну із найпрестижніших американських кінонагород цього року - читайте далі.

Став відомий список номінантів на "Золотий глобус 2021" - головну премію голлівудської преси, яка хоч і змінить формат через пандемію коронавірусу, але пройде 28 лютого у віртуальному режимі. Глядачі зможуть оцінити онлайн-трансляцію з Лос-Анджелеса та з Нью-Йорка, яку проведуть акторки Емі Мередіт Полер та Тіна Фей.

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Номінанти на Золотий глобус 2021:

Найкраща драма (фільм):

Батько (The Father)

Манк (Mank)

Земля кочівників (Nomadland)

Перспективна дівчина (Promising Young Woman)

Суд над чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7)

Найкраща комедія або мюзикл:

Борат 2 (Borat Subsequent Moviefilm)

Гамільтон (Hamilton)

М'юзік (Music)

Зависнути в Палм Спрінгс (Palm Springs)

Випускний (The Prom)

Борат 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

Найкраща чоловіча роль (драма):

Різ Ахмед, Звук металу (Sound of Metal)

Чедвік Боузман, Ма Рейні: Матір блюзу (Ma Rainey's Black Bottom)

Ентоні Гопкінс, Батько (The Father)

Гері Олдмен, Манк (Mank)

Тахар Рахім, Мавританець (The Mauritanian)

Найкраща жіноча роль (драма):

Віола Девіс, Ма Рейні: Матір блюзу (Ma Rainey's Black Bottom)

Андра Дей, Сполучені Штати проти Біллі Голідей (The United States vs. Billie Holiday)

Ванесса Кірбі, Фрагменти жінки (Pieces of a Woman)

Френсіс МакДорманд, Земля кочівників (Nomadland)

Кері Малліган, Перспективна дівчина (Promising Young Woman)



Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

Саша Барон Коен, Борат 2 (Borat Subsequent Moviefilm)

Джеймс Корден, Випускний (The Prom)

Лін-Мануель Міранда, Гамільтон (Hamilton)

Дев Патель, Історія Девіда Коперфільда (The Personal History of David Copperfield)

Енді Семберг, Зависнути в Палм Спрінгс (Palm Springs)

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Марія Бакалова, Борат 2 (Borat Subsequent Moviefilm)

Кейт Хадсон, М'юзік (Music)

Мішель Пфайффер, Піти без прощання (French Exit)

Розамунд Пайк, Аферистка (I Care a Lot)

Аня Тейлор Джой, Емма (Emma)

Найкращий режисер (фільм):

Емералд Феннелл, Перспективна дівчина (Promising Young Woman)

Девід Фінчер, Манк (Mank)

Регіна Кінг, Одна ніч у Маямі (One Night in Miami)

Аарон Соркін, Суд над чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7)

Хлоя Чжао, Земля кочівників (Nomadland)

Перспективна дівчина, дивитись трейлер фільму онлайн:

Найкращий сценарій:

Емералд Феннелл, Перспективна дівчина (Promising Young Woman)

Джек Фінчер, Манк (Mank)

Аарон Соркін, Суд над чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7)

Флоріан Зеллер та Крістофер Гемптон, Батько (The Father)

Хлоя Чжао, Земля кочівників (Nomadland)

Найкращий анімаційний фільм:

Родина Крудс 2 (The Croods: A New Age)

Уперед (Onward)

Подорож на Місяць (Over the Moon)

Душа (Soul)

Вовча ватага (Wolfwalkers)

Найкращий телевізійний серіал (драма):

Корона (The Crown)

Країна Лавкрафт (Lovecraft Country)

Мандалорець (The Mandalorian)

Озарк (Ozark)

Ретчед (Ratched)

Ретчед, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Найкращий телевізійний серіал (комедія):

Емілі в Парижі (Emily in Paris)

Стюардеса (The Flight Attendant)

Велика (The Great)

Шіттс-Крік (Schitt's Creek)

Тед Лассо (Ted Lasso)

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:

Нормальні люди (Normal People)

Ферзевий гамбіт (The Queen's Gambit)

Маленька сокира (Small Axe)

Знищення (The Undoing)

Неортодоксальна (Unorthodox)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма):

Джейсон Бейтман, Озарк (Ozark)

Джош О’Коннор, Корона (The Crown)

Боб Оденкерк, Краще подзвоніть Солу (Better Call Saul)

Аль Пачіно, Мисливці (Hunters)

Метью Ріс Еванс, Перрі Мейсон (Perry Mason)

Перрі Пейсон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Найкраща жіноча роль у серіалі (драма):

Олівія Колман, Корона (The Crown)

Джоді Комер, Вбиваючи Єву (Killing Eve)

Емма Коррін, Корона (The Crown)

Лора Лінні, Озарк (Ozark)

Сара Полсон, Ретчед (Ratched)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл):

Дон Чедлі, Чорний понеділок (Black Monday)

Ніколас Голт, Велика (The Great)

Юджин Леві, Шіттс-Крік (Schitt's Creek)

Джейсон Судейкіс, Тед Лассо (Ted Lasso)

Рамі Юссеф, Рамі (Ramy)

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