Jerry Heil пояснила свою підтримку представників Росії на Євробаченні 2020

Українська співачка Jerry Heil, яка брала участь у відборі на Євробачення 2020, підтримала учасників міжнародного конкурсу від Росії – гурт Little Big. Після шквалу критики виконавиця пояснила, що мала на увазі.

Після того, як стало відомо про участь Little Big у Євробаченні 2020, співачка Jerry Heil опублікувала допис зі словами: "Мені здається, чи ми з вами вже знаємо ім'я переможця цьогорічного Євробачення?". При цьому вона позначила російський гурт.

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Однак чимало користувачів мережі обурились, що Jerry Heil публічно підтримала представників країни-агресора. Після нещадної критики зірка вирішила розставити всі крапки над "і". Співачка акцентувала, що жодного підтексту у пості не було, а хейт дуже ранить її та робить боляче її близьким.

Я неодноразово в інтерв'ю про Нацвідбір висловлювала підтримку нашим. Це навіть не обговорюється! – наголосила Jerry.

Водночас вона додала, що й гурт Little Big вважає фаворитом Євробачення 2020. На її думку, такий неформатний формат заходить на конкурсі дуже часто. Місце в ТОПі вона прогнозує і представникам Австралії.

Що ви подумали, коли дізналися, що LB буде виступати на Євро? Я подумала, що це може бути розрив, тому що у фронтмена сильна енергетика – це факт! Скібіді, яке б ставлення до треку у кого не було, знає кожен! Розумієте тепер, про що я? – пояснила співачка.

Jerry Heil запевнила, що своїм постом аж ніяк не підтримувала країну-агресора.

Я ніколи не підтримувала вторгнення і дії російської влади. Два питання на подумати: навіщо б я робила це зараз і навіщо шукати підтексти там, де пишеться чорним по білому, – підсумувала зірка.

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