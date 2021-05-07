У мережі показали, як працює режим ноутбука в Xiaomi Mi Mix Fold: відео

Незабаром після релізу гнучкого смартфона Xiaomi випустила оновлення прошивки MUI 12 з новим режимом роботи. При його активації "спілкування" з пристроєм починає нагадувати використання ноутбука під управлінням операційної системи сімейства Windows.

Один з користувачів уже показав на відео, як виглядає так званий "режим ноутбука", який з'явився у версії прошивки MIUI 12.0.10.

Це цікаво: Apple на другому місці: рейтинг найпопулярніших брендів смартфонів на ринку Європи

Зокрема, для власників гнучкої новинки стали доступні відразу кілька ключових функцій: режим "паралельних вікон", можливість їх перетягування пальцем, тривимірний об'ємний звук і "режим секретності", який активується натисканням всього однієї клавіші. Крім того, розробники виправили проблему, через яку користувачам доводилося постійно закривати діалогове вікно з пропозицією активувати SIM-карту.

Mi Mix Fold отримав 6,52-дюймовий гнучкий AMOLED-дисплей, який працює з частотою оновлення 90 Гц при дискретизації сенсора 180 Гц. Раніше гаджет, побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 888, пройшов випробування на міцність, під час якого механізм його шарніра витримав 400 000 циклів відкриття / закриття.

Читайте також: У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема