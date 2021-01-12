Гітарист Queen Браян Мей випустив парфуми, які пахнуть борсуком

Гітарист легендарного рок-гурту Queen Браян Мей випустив разом з засновником бренду Xerjoff Серджо Момо незвичайні парфуми. Гроші від їхнього продажу підуть на захист дикої природи. А матимуть вони запах борсука.

Парфуми назвали Save Me на честь популярної пісні Queen, що вийшла у 1980 році. Духи, як зазначає видання Billboard, пахнуть "сандалом і борсуком" – твариною, яку Мей уже захищав раніше разом зі своїм благодійним фондом Save Me Trust.

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За словами самого Мея, аромат дозволяє відчути, як пахне британська глибинка. Парфуми з автографом рокера можна придбати за 410 євро, а стандартний флакон об'ємом 50 мл – за 197 євро.

Нагадаємо, що раніше команда істориків з Великої Британії та країн Європейського Союзу оголосила про плани відкрити бібліотеку запахів старої Європи. Відповідне дослідження уже почалося. На нього виділили 2,8 мільйона євро. Проєкт називається Odeuropa. У його рамках вчені та парфумери відтворюватимуть аромати, популярні у європейців з XVI століття до початку XX століття, у тому числі запахи тютюну і засобів, що використовувалися для захисту від чуми.

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