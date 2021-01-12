Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Гітарист Queen Браян Мей випустив парфуми, які пахнуть борсуком

  • 1
Гроші від продажу парфумів підуть на захист дикої природи - фото 1
Гроші від продажу парфумів підуть на захист дикої природи

Гітарист легендарного рок-гурту Queen Браян Мей випустив разом з засновником бренду Xerjoff Серджо Момо незвичайні парфуми. Гроші від їхнього продажу підуть на захист дикої природи. А матимуть вони запах борсука.

Парфуми назвали Save Me на честь популярної пісні Queen, що вийшла у 1980 році. Духи, як зазначає видання Billboard, пахнуть "сандалом і борсуком" – твариною, яку Мей уже захищав раніше разом зі своїм благодійним фондом Save Me Trust.

Це цікаво: Три речі, які стали мегапопулярними завдяки Коко Шанель

За словами самого Мея, аромат дозволяє відчути, як пахне британська глибинка. Парфуми з автографом рокера можна придбати за 410 євро, а стандартний флакон об'ємом 50 мл – за 197 євро.

Нагадаємо, що раніше команда істориків з Великої Британії та країн Європейського Союзу оголосила про плани відкрити бібліотеку запахів старої Європи. Відповідне дослідження уже почалося. На нього виділили 2,8 мільйона євро. Проєкт називається Odeuropa. У його рамках вчені та парфумери відтворюватимуть аромати, популярні у європейців з XVI століття до початку XX століття, у тому числі запахи тютюну і засобів, що використовувалися для захисту від чуми.

Читайте також: Новий віце-президент США з'явилася на обкладинці Vogue

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 299929
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1477
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2755446
Загрузка...
Новини