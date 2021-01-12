Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Три речі, які стали мегапопулярними завдяки Коко Шанель

  • 1
Коко Шанель - фото 1
Коко Шанель / bienvenue

Згадуємо три речі, які подарувала жінкам легендарна французька модельєр і засновниця модного будинку Chanel Коко Шанель.

В одязі Коко воліла лаконічність, проте вона обожнювала перли, які дозволяла собі носити у великій кількості. До того як модельєр стала відомою, перли вважалися проявом аристократії. Француженка ж ввела моду на поєднання перлової нитки і біжутерії з повсякденними нарядами.

І ще: Сальма Хайєк розбурхала шанувальників ідеальним тілом в купальнику: гарячі фото

Три речі, які стали мегапопулярними завдяки Коко Шанель - фото 442716

Про маленьку чорну сукню не чув тільки глухий. Ескіз універсального, як його називала Коко, чорного плаття від Chanel називався №817. Його ідеєю було те, що жінка з будь-яким достатком могла дозволити собі чорне плаття, яке пасувало би для будь-якого випадку.

Три речі, які стали мегапопулярними завдяки Коко Шанель - фото 442720

Знаменитий парфум Chanel № 5 Коко Шанель випустила в 1921 році. Працювати над ароматом їй допомагав російський емігрант Ернест Бо. Вважається, що назву Chanel № 5 обрали тому, що Коко Шанель з десяти варіантів аромату сподобався п'ятий. До того ж 5 її улюблена цифра.

Три речі, які стали мегапопулярними завдяки Коко Шанель - фото 442721

Це цікаво: Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 61037
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 143437
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1466
Загрузка...
Новини