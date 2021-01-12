Три речі, які стали мегапопулярними завдяки Коко Шанель

Згадуємо три речі, які подарувала жінкам легендарна французька модельєр і засновниця модного будинку Chanel Коко Шанель.

В одязі Коко воліла лаконічність, проте вона обожнювала перли, які дозволяла собі носити у великій кількості. До того як модельєр стала відомою, перли вважалися проявом аристократії. Француженка ж ввела моду на поєднання перлової нитки і біжутерії з повсякденними нарядами.

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Про маленьку чорну сукню не чув тільки глухий. Ескіз універсального, як його називала Коко, чорного плаття від Chanel називався №817. Його ідеєю було те, що жінка з будь-яким достатком могла дозволити собі чорне плаття, яке пасувало би для будь-якого випадку.

Знаменитий парфум Chanel № 5 Коко Шанель випустила в 1921 році. Працювати над ароматом їй допомагав російський емігрант Ернест Бо. Вважається, що назву Chanel № 5 обрали тому, що Коко Шанель з десяти варіантів аромату сподобався п'ятий. До того ж 5 її улюблена цифра.

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