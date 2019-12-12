Послухайте, як звучить електричний Volkswagen ID.3

Компанія Volkswagen представила у Берліні фірмовий звук електричного хетчбека ID.3. "Саундтрек" розроблений силами відділення Volkswagen Design і німецько-угорського композитора Леслі Мандоки.

З першого липня 2019 року в Євросоюзі почали діяти нові правила, які зобов'язують автовиробників оснащувати електромобілі та гібриди акустичною системою оповіщення AVAS (Acoustic Vehicle Alert System).

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На швидкості понад 30 кілометрів на годину і при русі заднім ходом всі електрифіковані моделі відтепер повинні транслювати штучний шум, що попереджає пішоходів про їх наближення. Виробники взяли нову вимогу на озброєння та використовують "саундтреки" для залучення уваги в тому числі і до самого бренду.

"Звучання нової мобільності", як його називають в Volkswagen, придумав композитор Леслі Мандоки. Він використовував багатошарову композицію для вираження швидкості і динаміки ID.3. Відповідальний за технічний розвиток бренду Volkswagen Франк Вельш зізнається: "саундтрек досить футуристичний, але в ньому є унікальний характер" – у спочатку беззвучних електромобілів нарешті з'явився власний голос".

Volkswagen не єдиний, хто шукає унікальне звучання для своїх електричних моделей. Так, BMW підписала угоду про розробку "аудіопідпису" з композитором Хансом Ціммером, а Porsche продає "спортивне" звучання Taycan як опцію за 500 доларів.

Залучати до роботи над звуковими повідомленнями музикантів – теж не рідкість. Lincoln, наприклад, попросив Детройтський симфонічний оркестр повністю "озвучити" позашляховик Aviator.

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