Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Послухайте, як звучить електричний Volkswagen ID.3

  • 5
Звучання Volkswagen ID.3 вам сподобається - фото 1
Звучання Volkswagen ID.3 вам сподобається

Компанія Volkswagen представила у Берліні фірмовий звук електричного хетчбека ID.3. "Саундтрек" розроблений силами відділення Volkswagen Design і німецько-угорського композитора Леслі Мандоки.

З першого липня 2019 року в Євросоюзі почали діяти нові правила, які зобов'язують автовиробників оснащувати електромобілі та гібриди акустичною системою оповіщення AVAS (Acoustic Vehicle Alert System).

І ще: Захищаємо авто від зимових реагентів правильно

На швидкості понад 30 кілометрів на годину і при русі заднім ходом всі електрифіковані моделі відтепер повинні транслювати штучний шум, що попереджає пішоходів про їх наближення. Виробники взяли нову вимогу на озброєння та використовують "саундтреки" для залучення уваги в тому числі і до самого бренду.

"Звучання нової мобільності", як його називають в Volkswagen, придумав композитор Леслі Мандоки. Він використовував багатошарову композицію для вираження швидкості і динаміки ID.3. Відповідальний за технічний розвиток бренду Volkswagen Франк Вельш зізнається: "саундтрек досить футуристичний, але в ньому є унікальний характер" – у спочатку беззвучних електромобілів нарешті з'явився власний голос".

Volkswagen не єдиний, хто шукає унікальне звучання для своїх електричних моделей. Так, BMW підписала угоду про розробку "аудіопідпису" з композитором Хансом Ціммером, а Porsche продає "спортивне" звучання Taycan як опцію за 500 доларів.

Залучати до роботи над звуковими повідомленнями музикантів – теж не рідкість. Lincoln, наприклад, попросив Детройтський симфонічний оркестр повністю "озвучити" позашляховик Aviator.

Читайте також: Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
  • 09 грудня, 16:14
  • 703
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • Вчора, 13:57
  • 1309
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1944514
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Трансформери